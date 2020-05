NARCOS: Los 28, escuadrón de la muerte del CJNG a la caza de Los Chapitos.

Los Dámasos contrataron un brazo armado de la misma organización criminal en la guerra contra Los Chapitos, llamado Los 28 para que fueran eliminados, no obstante, los sicarios no pudieron concretar la tarea y tras la detención de sus jefes y disputas al interior del cártel, la célula se desintegró.

Luego de que El Chapo fuera sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, y en medio del recomido de cárteles, desde 2019 Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del CJNG, habría reintegrado y contratado los servicios de “Los 28” para realizar la misma encomienda que tenían.

Desde entonces, este escuadrón de la muerte del CJNG tiene la tarea de quitar del panorama a Ivan Archivado, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, mejor conocidos como “Los Chapitos”, herederos del Cártel de Sinaloa.

Los 28 se mantuvieron operando de forma independiente en Baja California Sur, desde donde se rentaban como sicarios del Cártel de Tijuana o de alguno de los 10 grupos que operan en el interior del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, fueron contratados por el CJNG para realizar la búsqueda, captura y ejecución de Los Chapitos.

Tanto el CJNG como Los Dámasos tuvieron la oportunidad de ejecutar a Los Chapitos en una ocasión, cuando los secuestraron el 16 de agosto de 2016 en el restaurante La Leche, de Puerto Vallarta, no obstante, fueron liberados gracias a la intervención de “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.

En el material audiovisual registrado por las cámaras de seguridad del restaurante, se observa cómo sicarios someten a Iván y a Jesús Alfredo, los golpean con armas y posteriormente los sacan del restaurante.

Fue advertido por “El Mencho” a los hijos de Guzmán Loera que no se acercaran a la plaza, no obstante, optaron por celebrar en Puerto Vallarta el cumpleaños de uno de ellos en compañía de amigos y sicarios.

Ivan se negó a aclarar quién lo había secuestrado en una entrevista de 2018 al semanario belga Knack. “No mencionaré nombre. La única lección que aprendí de esto es que no puedo confiar en nadie, ni siquiera en mi propia sombra. Afortunadamente, las personas que me secuestraron me perdonaron la vida”, relató.

En 2016, cuando inició la guerra entre Los Dámasos y los hijos de Guzmán Loera, un grupo de los mejores sicarios de los 28 fueron reclutados para ir a la cacería de Los Chapitos. Al frente del grupo se designó a Antonio Morales Uriarte “El Lucifer”, detenido en 6 de marzo de 2017.

No obstante, desde la cárcel de máxima seguridad de La Palma habría negociado con El Mecho para perder el centro sobre “el escuadrón de la muerte” para que se desplegara en distintas ciudades de Sinaloa en búsqueda de Los Chapitos, quienes siguen dominando la plaza de Culiacán, en Sinaloa.

Con información de infobae.com