NARCOS: La mujer que rechazó a “El Chapo” por ser un narcotraficante.

En el estado de Nayarit, una mujer llamada Blanca Estela Peña García, era una empleada bancaria de Compostela, y nunca se imaginó que una fiesta cambiaría su vida.

En la fiesta que cambió la vida de Peña García, conoció a un hombre llamado Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, fundador del cártel de Sinaloa, el cual se enamoró de ella a primera vista.

Sin embargo, para desagrado del narcotraficante, la mujer en cuestión lo rechazó inmediatamente pues no ignoraba quién era “El Chapo” ni el tipo de negocios ilícitos a los que se dedicaba. No obstante, ese primer rechazo no fue suficiente para desalentar a Guzmán Loera, que no estaba acostumbrado a que las mujeres lo rechazaran

Incluso en un documento de inteligencia creado antes de su captura en Mazatlán el 11 de julio de 2015, los investigadores anotaron como una de las debilidades del capo: la “necesidad de compañía femenina”, aunado a la de “afecto a las comodidades”, así como “gusta de fiestas”.

Derivado de esta necesidad, "El Chapo" se propuso conquistar a Estela, pero fue rechazado una y otra vez, acorde con documentos del gabinete de seguridad consultados por la cadena estadounidense Univisión.

Tanta fue la desesperación del capo, que un día “El Chapo” le lanzó desde un avión cientos de flores, hecho que únicamente aumentó los intentos de la mujer por alejarse, ya que no quería involucrarse con un criminal.

En ese entonces, “El Chapo” Guzmán tenía 30 años, y no aceptaría un no como respuesta, entonces el capo optó por secuestrar a Blanca Estela y la obligó a tener una larga relación. Ante las amenazas, Blanca aceptó a estar con él por temor.

Es referido que esta pareja no tuvo hijos, aunque el reporte de seguridad señala que de esa relación nacieron dos hijos: Estela Desiree y un varón; ambos con el apellido del famoso narcotraficante.

Más tarde, las autoridades investigaron a la pareja para saber el papel de Blanca Estela en la organización criminal liderada por Guzmán Loera, pero fue determinado que ella se encontraba ajena a las actividades ilícitas de “El Chapo”.

Lo curioso es, que a pesar de todos los intentos por conquistarla, el narcotraficante perdió el interés en la relación con la mujer y dejo que Peña García se fuera junto con sus dos hijos.

A partir de ese momento, Blanca Estela se ha mantenido en el total anonimato, así como alejada de los negocios del Cártel de Sinaloa, no obstante, durante el tiempo que el narcotraficane estuvo en libertad, la mujer habría estado recibiendo una pensión por parte de “El Chapo” Guzmán.

Con información de infobae.com