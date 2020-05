NARCOS: El trágico y precipitado final de “La Emperatriz de los Ántrax”.

Autoridades de Estados Unidos dieron a conocer este sábado que José Rodrigo Aréchiga Gamboa, mejor conocido como “El Chino Ántrax”, violó su libertad condicional luego de fugarse del sitio donde cumplía su condena. La fecha exacta del escape y su paradero se desconoce hasta el momento.

El Chino Ántrax, acusado de tráfico de dogas en Estados Unidos, ha estado involucrado en diversos asuntos ilícitos. Además de ser el antiguo jefe de sicarios de Ismael “El Mayo” Zambada, y de tener una relación amorosa con Claudia Berenice Ochoa Félix, una modelo.

Conocida como “La Emperatrirz de los Ántrax”, esta mujer se hizo famosa en el año 2013, luego de que se divulgaran en redes sociales fotografías suyas en las que se muestra portando armas de grueso calibre, en vehículos y residencias de lujo así como viajes a otros países.

“El Chino Ántrax” y el final de su emperatriz

Tras meses de rumores, en junio de 2014, en compañía de su hermano y sus tres hijos, Ochoa Félix leyó ante la prensa un documento. Señalando en él que era víctima de calumnias y difamaciones que la ponían en peligro.

Señaló que no era la mujer que aparecía en las fotografías, aseguró tener estudios en enfermería y negó tener vínculos con grupos delictivos. Por ello, presentaría demandas judiciales contra los medios de comunicación que la habían señalado por ser la “Emperatriz de los Ántrax”.

Al respecto, la mujer dijo: “Se me menciona como una de las mujeres más poderosas del narcotráfico y se exhiben fotos en las que ni siquiera soy yo… Estas cuentas de Facebook y de Twitter en las que me hacen referencia, no son mías, yo no las abrí”.

En 2019, la “Emperatriz” falleció a los 35 años en su domicilio; un conjunto habitacional Isla Musa en Culiacán, Sinaloa. Esto luego de estar con un hombre, quien explicó los pormenores de su muerte a las autoridades.

El fiscal general del estado de ese entonces, Juan José Ríos Estavillo, señaló que acorde con los estudios que le fueron practicados al cadáver, fue descartado que un ataque violento fuera la causa de su muerte. Asimismo, la dependencia afirmó que su fallecimiento se debió a una asfixia por broncoaspiración, producto de la ingesta de bebidas alcohólicas y otras sustancias.

Ríos Estavillo refirió que el hombre que acompañaba a la mujer proporcionó información detallada sobre el lugar donde convivieron y lo que consumieron. No obstante, se negó a dar más detalles respecto a las sustancias que habrían causado la muerte de Claudia Berenice Ochoa Félix.

Aunque a Ochoa Féliz se la había ligado con el grupo armado y con su líder, conocido como “El Chino Ántrax”, el fiscal de Sinaloa explicó que la mujer no contaba con antecedentes penales en el estado.

Posterior a su muerte, usuarios de redes sociales con acceso a la cuenta de Instagram, mostraron sus últimas publicaciones. La primera fue un video compartido en sus historias horas antes de su muerte.

El clip comienza con una canción dedicada “a dorian d.e.p era un rey”, quien murió en 2011, después se muestran imágenes de un lugar llamado Bistro Marina en que hace tomas a botellas de alcohol, vasos con hielo y posteriormente se ve a la mujer de 35 años frente a la cámara.

Asimismo, también realizada horas antes de su muerte, otra publicación la mujer escribió: “Muchas gracias Alejandrina por mi sudadera muy buena calidad me encantó”. Por el regalo de una sudadera marca “Chapo 701” de Alejandrina Guzmán, hija del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Con información de infobae.com