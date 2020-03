NARCOS: El Ponchis, el niño sicario que aprendió a matar a los 11 años

El Ponchis, el niño sicario que aprendió a matar a los 11 años

En 2020 la violencia ha superado récords históricos, cientos de personas han muerto producto de la guerra del narcotráfico, entre ellas vidas inocentes como los niños. Pero hay otros menores de edad que aceptan estar en este mundo de muertes y drogas, tal es el caso del ‘Niño sicario’ de Morelos, “El Ponchis”.

La historia de este menor fue uno de los casos más emblemáticos y el primero documentado en México, que habría sido reclutado por el crimen organizado a los 11 años. Se dedicaba, junto a muchos otros niños, a distribuir cocaína a los narcomenudistas en el estado de Morelos.

En 2010, a los 14 años, fue detenido acusado de posesión de armas exclusivas del ejército y por su participación en secuestros, torturas y homicidios. “El Ponchis” confesó haber degollado a cuatro personas. Por ser menor de edad, en 2013 fue puesto en libertad y trasladado a EU, donde tenía parte de su familia.

Sus inicios en el crimen organizado

Los dictámenes de los expertos de la prisión, en la que estuvo por un breve tiempo, detallaron que “El Ponchis” era un joven callado e introvertido. El menor confesó que fue contratado para trabajar para Julio Hernández Radilla, “El Negro”, quien se encuentra tras las rejas por homicidio.

“El Ponchis” creció en una familia disfuncional. Las drogas siempre estuvieron a su alcance. Las calles se convirtieron en su hogar… si así se le puede llamar. Comenzó a escribir su historia criminal apenas a los 11 años; la misma edad a la que empezó a consumir sustancias ilegales.

De manera violenta, el cártel del Pacífico Sur lo sumó a sus filas, le pagaban dos mil 500 dólares por ejecutar, según sus propias palabras "al principio sentía feo, luego ya no". “He matado a cuatro personas, los degollaba, sentía feo, pero me obligaban con la amenaza de matarme si no lo hacía” confesó.

¿Qué fue de “El Ponchis”?

Edgar cumplió una condena de tres años en un centro penitenciario para menores de edad. Durante su estancia en la cárcel aprendió a leer y escribir, además de que recibió atención psicológica, pues a pesar de haber matado a cuatro personas siempre se le considero una víctima.

Durante su internado confesó haber trabajado, antes de que lo capturaran, para Julio Hernández Radilla, “El Negro”, preso por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. El Ponchis fue liberado en 2013 bajó un fuerte dispositivo de seguridad y fue enviado con su familia a los Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas lo consideran, hasta la actualidad, como una víctima del crimen organizado, por lo que fue trasladado a Estados Unidos, país en el que actualmente radica junto a su madre. Siempre fue catalogado como un joven callado e introvertido durante su estancia en el centro penitenciario.