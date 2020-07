NARCOS: El Fabuloso, el sicario que derrotó al general de célebres mandatarios.

A la corta edad de 25 años, Hernando Rodríguez Hernándes, alias “El Fabuloso”, era un sicario de Los Zetas que ya tenía en su “currículum criminal” el asesinato del General Brigadier de 4 estrellas, Arturo Esparza, que fue el responsable de la seguridad de célebres mandatarios que visitaron México como Bill Clinton, George Bush, el Rey Felipe y el Papa Juan Pablo II.

Fue el día 4 de noviembre de 2009 que “El Fabuloso” y sus demás sicarios acribillaron al citado general junto con tres de sus escoltas en calles de García, ya que previamente había sido designado Secretario de Seguridad de ese municipio.

“El Fabuloso” fungía como responsable en la estructura Zeta de diversos municipios de la zona metropolitana de Monterrey, donde habita el 90% de la población de Nuevo León. Entre otros García, un poblado semi rural donde recién había ganado la alcaldía el político del PRI: Jaime Rodríguez Calderón.

Posterior a ganar la elección, este capo de Los Zetas le llamó a Jaime Rodríguez Calderón para advertirle que ellos tenían el control del pueblo y por ello debía acatar sus reglas. A tres días de tomar posición, los Zetas amenazaron al nuevo alcalde diciendo que estarían en su casa para secuestrar a su hija.

En breve, Rodríguez Calderón le llamó a su Secretario de Seguridad para que fuera a vigilar su domicilio. Sin embargo, éste no alcanzó a llegar, pues a pocas cuadras de la presidencia fue acribillado en su vehículo junto con sus escoltas tras ser emboscado por los sicarios del Fabuloso.

El general pagó caro menospreciar a Los Zetas, grupo paramilitar dirigido por ex compañeros que desertaron de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes habían reclutado en sus filas a cientos de policías delincuentes comunes y pandilleros.

Todos ellos fueron entrenados en armas de grueso calibre por ex guerrilleros colombianos, ex Kaibiles guatemaltecos y ex militares mexicanos en diversos “narco campamentos”, uno de ellos ubicado en Bustamante, Nuevo León.

Cabe mencionar que en aquella época Los Zetas comenzaron a imponer su sanguinario y violento reinado eliminando a rivales del Cártel de Sinaloa, a policías al servicio de “contras”, narcomenudistas y a todo aquel que se resistiera a su dominio.