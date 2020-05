NARCOS: Así rebasó El Mencho al Cártel de Sinaloa en el sexenio de Peña Nieto.

Durante los años que comprendieron el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el CJNG se consolidó como el más poderoso entre los cárteles mexicanos. Esto porque en breve tiempo pasó de ser una célula al servicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a la organización con mayor presencia, más poderosa y violenta en el país.

La organización criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha tomado ventaja de los golpes que han sufrido sus rivales, como la Familia Michoacana, Los Zetas y el Cártel de Sinaloa para dominar sus territorios con rutas que no tenían controladas.

Cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de México, el 1 de diciembre de 2012, Jesús Murillo Karam, el entonces fiscal aseguró que la estrategia de Felipe Calderón, había ocasionado la fragmentación de cárteles y el nacimiento de casi un centenar de células que tenían el país en llamas.

El CJNG de "El Mencho" rebasó al Cártel de Sinaloa durante el gobierno de Peña Nieto

Cinco años después le tomó al Cártel Jalisco Nueva Generación desbancar al de Sinaloa, para convertirse en la agrupación con mayor expansión en el país actualmente al pasar de tener presencia en 3 entidades se expandió hasta dominar 24 estados.

“El Mencho” asumió el liderato del CJNG en marzo de 2012, luego de Erik Valencia Salazar, alias “El 85”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación fuera capturado por elementos del ejército mexicano.

En 2015 el Departamento del Tesoro incluyó a “El Mencho” en su lista negra de narcotraficantes. Desde entonces, advirtió que el capo había aprovechado el debilitamiento de los otros cárteles para expandirse rápidamente.

NARCOS: Así rebasó El Mencho al Cártel de Sinaloa en el sexenio de Peña Nieto.

Pues la organización de “El Mencho” desde entonces fue conocida por su uso de violencia excesiva y corrupción en todos los niveles, la cual ha jugado un papel importante para la acelerada expansión del CJNG.

Además, expertos en la materia consideran que la desatención por parte del gobierno de Peña Nieto hacia el CJNG durante los primeros años de su sexenio y que el gobierno priista priorizó la captura de los principales líderes criminales, fueron elementos que terminaron contribuyendo al incremento de violencia en lugar de reducirla.

NARCOS: Así rebasó El Mencho al Cártel de Sinaloa en el sexenio de Peña Nieto.

El 2 de octubre de 2018 fue publicado el informe Mexico: background and US relations, el cual recuerda que la campaña presidencial de Peña Nieto se basó en la promesa de reducir la violencia en México, no obstante, todo lo contrario pasó.

Debido a que los asesinatos relacionados con la delincuencia organizada aumentaron durante el 2015 y significativamente en 2016, pero fue hasta el año de 2017 que las cifras alcanzaron niveles récord y el CJNG tuvo que ver con gran parte los números registrados.

NARCOS: Así rebasó El Mencho al Cártel de Sinaloa en el sexenio de Peña Nieto.

Te puede interesar: NARCOS: El día que El Mencho y todo el CJNG le declaró la guerra a El Chapo

Por ello, desde el año 2015 el gobierno de Estados Unidos ha insistido en el peligro que representa el CJNG y los encuentros armados entre las fuerzas de seguridad mexicanas y el grupo de “El Mencho”; así como el del Cártel Jalisco Nueva Generación contra los demás grupos del crimen organizado.

Con información de infobae.com