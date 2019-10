Mujeres denuncian en redes que las intentaron DROGAR en un restaurante

Dos mujeres denunciaron en las redes sociales que tuvieron que vivir una pesadilla en un restaurante de Zicatela en Plaza Mirador ya que dos hombres les enviaron un par de copas a sus mesas pero estas tenían pastillas en su interior.

Afortunadamente las féminas se percataron de los hechos por lo que decidieron no tomar nada de los vasos.

"Pero los ignoramos, ni siquiera le tomamos a las bebidas ni nada por que nunca aceptamos nada de nadie. En fin, seguimos platicando, se nos olvidó pedir la cuenta, hasta que de pronto mi amiga aurora me dice: “¿ya viste lo que tiene la bebida? ¡Una pastilla!” (SIC).

En el post de facebook continuan explicando que dejaron pasar un rato en lo que intentaban que algun amigo o familiar fuera en su rescate al restaurant. Incluso afirman que uno de los hombres se acercó a su mesa.

"Le despistamos en hacer que no habíamos visto la pastilla y seguimos con nuestra plática para que no se dieran cuenta que estabamos asustadas, en eso mi amiga se va al baño y uno de ellos se me acercó y me dijo: ¿por que no te la tomas?"

El masculino continuó insistiendole en tomarse la pastilla.

"Tómatela! Acompáñenos a nuestra mesa, y le dije si ahorita le digo a mi amiga no te preocupes, en eso se va... caminé hacia al baño y no salimos hasta que fueran por nosotras

Gracias a Dios nos mandó a un ángel para sacarnos de ahí"...

Al final de la publicación la mujer exhorta a las jóvenes a jamás tomar algo que les hayan invitado a pesar que se trate simplemente de un restaurante porque no se saben las intenciones que puedan tener algunos hombres.

Aquí la publicación:

