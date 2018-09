Mujer viola a su ex novio: lo obligó a desnudarse con un machete

Mujer viola a su ex novio

Samantha 'N' obligó abruptamente a su ex novio a tener relaciones sexuales. El sujeto intentó negarse pero la femina lo amenazó con un machete hasta que se desnudó y logró consumar el acto sexual.

La mujer sigue prófuga de la justicia

La mujer de 19 años de edad llegó a la casa de su ex pareja cuando el hombre no se encontraba. El afectado no tenía idea de la pesadilla que estaba a punto de protagonizar al llegar a su hogar.

La violación ocurrió en el estado de Montana

Cuando el hombre llegó, Samantha lo obligó a desnudarse y acostarse en la cama donde presuntamente lo violó mientras lo amenazaba con un machete. El hombre hizo lo que la mujer quiso por miedo a que sucediera una tragedia pero cuando la agresora se descuidó, el hombre comenzó a tomar fotos.

En las fotografías se muestra a la mujer sentada en la cama con el machete

El hombre después del acto procedió a la delegación para levantar el acta correspondiente de denuncia y presentar las fotos de la violación. Actualmente se busca a la mujer por el delito de robo, agresión con arma blanca y agresión sexual contra su ex pareja.