Mujer secuestrada narró cómo escapó de sus captores

Una joven, que no ha sido identificada, fue privada de su libertad en la zona de Lomas Verdes, del Estado de México, lo más sorprendente es que la mujer secuestrada fue atacada a unos pasos de las bases de la policía estatal y municipal.

La mujer secuestrada cuentó un Jetta de color rojo le dio un “cerrón” atravesandose frente a su auto, por lo que le impideron el paso, la chica dijo que otros automovilistas y personas que caminaban por ahí, pero no hicieron nada.

Para la conductora dice que fueron 16 horas de terror, pero logró escapar de la casa de seguridad que se ubicada entre milpas en el municipio de Metepec.

Mujer secuestrada logra escapar

La adrenalina invadió el cuerpo de la mujer secuestrada y corrió.

La mujer contó que la adrenalina invadió su cuerpo cuando escuchó que ella y otras mujeres serían trasladadas al norte del país, más bien vendidas.

El secuestro de esta joven sucedió el 30 de septiembre, y según denunció, para las autoridades su caso fue tratado como “sólo” el robo de un vehículo con privación de la libertad, acción que quedó asentada en carpeta FNC/NAU/02/MP/539/04057/22/10 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), porque los delincuentes nunca pidieron rescate.

Alexa, como le llamaremos para cuidar su anonimato, dijo que en la casa de donde logró escapar había al menos otra chica que a gritos pedía ayuda, cuando escuchó también que sería trasladada en una venta a Nuevo León.

El día del secuestro, Alexa salió a las 18:30 horas su trabajo y conducía su auto tipo Gol por la avenida Mexicas en Naucalpan, pero un Jetta rojo le dio el primero de tres cerrones, el último para cruzarse frente a su paso en la calle del Río Chiquito y la avenida Lomas Verdes.

“Dos hombres, uno maduro y el otro de unos 22 años, bajaron del auto rojo y con un arma me gritaron que me bajara, pensé que era un asalto, que querían mi coche y no dudé en abrir la puerta para dárselos, fue entonces cuando me sometieron por el cuello y me obligaron a subir a su auto frente a otros conductores y gente que caminaba en la calle”.

Luego de una hora de viaje, con la cabeza embolsada, Alexa se dio cuenta de que la llevaron a una casa de seguridad, donde no era la única mujer secuestrada.

La joven fue arrastrada por el cabello hasta un cuarto donde había una colchoneta apestosa y ropa sucia de mujer, un brasier y otras prendas en pedazos, con una sola ventana alta. Alexa relató que pudo ver la luz del día, luego de pasar una noche oyendo hablar a hombres en clave.

Te puede interesar: Mujer estuvo secuestrada 27 años en la CDMX, una pareja se la robo en Chapultepec

El escape de Alexa

La mujer secuestrada logra escapar del lugar donde la tenían.

Alexa contó que cuando salieron, aprovechó el momento en que el joven que quedó a cargo por descuido dejó abierta la puerta del lugar y salió corriendo entre milpas sin parar por mucho tiempo, hasta encontrar casas donde pidió auxilio y fue entonces cuando supo que estaba en Metepec, a más de 60 kilómetros de Lomas Verdes.

“Corrí, corrí lo más que pude por una milpa que estaba muy crecida, aun así lo hacía agachada y a lo lejos escuché los gritos del hombre que salió a buscarme, llegué hasta una barda muy larga, larga y pude salir de ese predio. Volví a correr, pasé campos de futbol vacíos hasta llegar a una zona de casas donde pedí auxilio, fue entonces cuando me di cuenta que estaba en Metepec”, contó, Alexa, la mujer secuestrada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!