Mujer se suicida frente a sus bebés y deja carta de odio

Una mujer de 25 años se suicidó colgada de un lazo al cuello frente a sus pequeñas bebés, según la carta que dejó en la escena del crimen, ella estaba cansada de la mala vida ya que su esposo era un vicioso consumado.

A la femina le importo poco que sus hijas estuvieran en la casa, una de 4 años de edad y otra de 8 meses de nacida tuvieron que ser testigos del triste hecho.

Los gritos y llanto de la más pequeña llamaron la atención de los vecinos, quienes al entrar al domicilio, ubicado sobre la calle Carlos Tejeda, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, se dieron cuenta de lo sucedido.

Con lágrimas en los ojos y un nudo que se le atoraba en la garganta, Vanesa “N”, de 25 años de edad, vecina de la ahora occisa, dijo a la policía que cuando entró a la casa, sintió un dolor profundo en el pecho, al momento en que escuchó que la niña le gritaba a su madre que se bajara y le preguntaba a ella que porqué estaba colgada.

“Mamita, mamita bájate”, gritaba la niña a la autora de sus días.¿Por qué no me contesta, porque no habla, que tienen mi mamita?, preguntaba la niña a la vecina.