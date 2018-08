Mujer se reencuentra con su familia después de estar injustamente 11 años en una cárcel de Estados Unidos

María Méndez de 64 años de edad y madre de 10 hijos, fue presa en una de las créceles de Estados Unidos por error, mismo que acabo con su vida desastrosamente.

El motivo, fue por que el pasado 13 de diciembre de 2006 ella se encontraba cuidando a su nieto Emmanuel de nueve meses en su casa ubicada en los Ángeles, California, la dama al ver que el niño estaba jugando continuó con sus labores de limpieza en el hogar, sin embargo al escuchar que el bebé ya no hacia ruidos se aproximó y vio que el menor ya no estaba respirando.

Por tal motivo llamó al número de emergencias para reportar el hecho, de inmediato los paramédicos arribaron al lugar y encontraron a Emmanuel en paro cardiorrespiratorio, pero que aún seguía con vida, además al no ver “ningún trauma aparente” lo llevaron al hospital, sin embargo el 20 de diciembre del mismo año murió.

Por su parte, la Policía de Los Ángeles comenzó a investigar este caso ya que un informe del hospital donde murió el menor, indicaba que Emmanuel podría haber sufrido un “trauma en la cabeza abusivo”, provocado por una sacudida intensa, la doctora Carol Berkowitz, responsable del informe supuso que esto lo sufrió una o dos horas antes de llegar al hospital.

Fue el 11 de julio de 2007, cuando María fue detenida, ya que era la principal sospechosa de la muerte del infante.

Trascurrieron los días, semanas y meses hasta que una semana antes de la sentencia, el único experto de la defensa, el médico forense Frank Sheridan, testificó que la lesión en la cabeza de Emmanuel fue mínima, “por lo que no podía haber muerto de eso”.

El 10 de octubre de 2009 era el último día para presentar todas la pruebas para dar un veredicto final, “con pruebas de una tomografía computarizada, falsos testimonios y omitiendo evidencia, sentenciaron a María a 25 años de prisión” asegura la abogada Megan Becca.

Afortunadamente en 2012, un abogado buscó ayuda del Proyecto Inocencia de la Universidad de Loyola, en Los Ángeles el cual ayuda a liberar a personas que no tienen recursos y han sido condenadas injustamente.

“Nuestra investigación descubrió evidencia nueva, que incluía tomografías y fotos de autopsias del cerebro del niño. Ahí constaba que las lesiones eran consistentes a una caída accidental que ocurrió dos días antes del accidente”, abogada de Proyecto.

Durante las investigaciones en la que tardaron aproximadamente seis años para buscar evidencias claras el 18 de junio de 2018 un juez anuló la condena de María, como parte de un acuerdo de culpabilidad en el que ella no impugnó el homicidio involuntario saliendo libre el 5 de julio.

Ante los medios María Méndez explicó como vivía en la cárcel, “cuando me golpeaban me daba miedo salir, aunque el único lugar donde me gustaba ir era en los programas de alcohólicos, yo no era adicta, pero podía conocer gente, además cuando sabían que tú estabas por un caso de niños, te golpeaban”.

Añadió que dos veces fue a parar al hospital por lo mismo; después de un tiempo, trabajó en la cocina: lavaba los platos, trapeaba y organizaba las mesas. “Así me pasaba el tiempo más rápido”.

Cuando María supo que había quedado libre, toda la cárcel se alegró por ella tanto que un policía le dijo que recogiera sus cosas, para que regresara a casa.

El 7 de julio, regresó a México a casa de su hijo mayor, ubicada en la isla de Cozumel, al llegar ella a casa la recibieron con flores, gritos y aplausos, con la voz entrecortada, la mujer asegura desde su nuevo hogar, que ahora sólo quiere recuperar el tiempo que le quitó la justicia estadounidense.

“En mi corazón no hay lugar para el rencor, no quiero demandar a las autoridades por la equivocación así que por lo pronto, no quiero regresar a Los Ángeles esos recuerdos me llenan de oscuridad regresar allá me da miedo; yo perdí todo al llegar allí”, concluyó.

Con información de la Policiaca.