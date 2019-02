Mujer relata cómo la secuestraron en el metro de la CDMX; una cicatriz la salvó

Mujer relata cómo la secuestraron en el metro de la CDMX

Fuente: El Universal

Una mujer denunció a la procuraduría capitalina haber sido víctima de un secuestro, aparentemente de personas que se dedican a plagiar mujeres afuera del STC. La femina afirmó que se la llevaron en un vehículo Chevy negro en donde le realizaron tocamiento y después de treinta minutos aproximadamente, la dejaron ir.

Estación Candelaria, CDMX

La mujer asegura que la cicatriz de su cesárea la salvó.

Relato de la mujer en la denuncia:

"Así ya no nos sirve"

“Me levantaron la blusa de la parte delantera y me vieron el abdomen, ahí se dieron cuenta de mi cicatriz de cesárea, luego uno de ellos dijo: ‘Así ya no nos sirve’ y me dejaron ir”.

Detalló también que el victimario la tomó por el cuello para meterla en la parte trasera del vehículo compacto, posterioemente le amarraron las manos con unas agujetas.

Tortura psicologica:

Los secuestradores la comenzaron a torturar psicológicamente:

“Tus dedos son muy pequeños, te los vamos a cortar para mandárselos a tu familia”, asentó la mujer en la denuncia de hechos.

La femina narró que un segundo sujeto le levantó la blusa y sintió cómo la “tallaban con un objeto extraño”, luego al revisarla a detalle le encontraron la cicatriz de la cesárea y en ese momento decidieron dejarla ir.

Diego Santoy y Erika Peña Coss su historia de amor: 12 años del Caso Cumbres

Antes de liberarla le arrebataron su bolsa con identificaciones y una persona, a quien describió como robusta, de tez morena y cabello corto, la amenazó:

“Tenemos todos tus datos, no vayas con la policía o le haremos daño a tu familia”;

Tras esa amenaza la dejaron ir en un lugar que la mujer no conocía pero de inmediato localizó una patrulla que la auxilió