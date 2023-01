Mujer quedó tras las rejas en Oaxaca, no invitó a las autoridades a una pachanga. Foto: cuestione.com

En varios municipios de Oaxaca aún se vive bajo los “usos y costumbres”, una manera de gobierno local en la que el gobierno estatal ni federal puede involucrarse, pues da autonomía completa a sus habitantes, y con base en ello, ahora, ¡una mujer fue encarcelada!

En La Verdad Noticias te revelamos que las comunidades que viven bajo este gobierno suelen ser rígidas y muchas veces se les critica por violar los derechos humanos.

Hace poco te contamos cuando una empleada doméstica en India pudo ser asesinada por su patrona, pero ahora, vamos a decirte por qué una oaxaqueña terminó tras las rejas.

Mujer que no invitó a las autoridades a una comida fue encarcelada

Oaxaqueña encarcelada. Foto: heraldodemexico.com.mx

Los hechos ocurrieron en el MunicipioVilla de Mitla, Oaxaca, en la agencia de San Miguel Albarradas, donde al parecer la autoridad puso en la cárcel a una ciudadana, debido a que no invitó a las autoridades auxiliares para que asistieran a las fiestas programadas del 16 de septiembre, pues según se sabe tenía la obligación por ser familia de la adolescente que tuvo el papel de Señorita América en el evento.

La ciudadana acusada de la falta se llama Josefina Martínez Ramírez y el jueves 29 de diciembre 2022 fue llevada a los separos, ya que, aunque podía pagar una multa de 2 mil pesos mexicanos, al no contar con el recurso tuvo que ser encarcelada.

Sobre esto, la afectada señaló que durante el evento, estuvo tan ocupada con la utilería que no se percató que durante el anuncio del micrófono de la localidad no se invitó a las autoridades auxiliares y que, cuando se dio cuenta de que no estaban en la comida y acudió rápidamente a solicitar su presencia en la explanada de la agencia, pero estas se negaron y le reclamaron.

Hasta el momento, se desconoce cuándo el tiempo que la afectada permanecerá recluida, pero muchos, están indignados por estas acciones.

Te puede interesar: Mujer más alta del mundo viaja por primera vez en avión, retiraron 6 asientos.

¿Qué es lo que distingue a Oaxaca?

Su diversidad cultural, su biodiversidad y sus recursos naturales que son abundantes. Además, se divide en ocho regiones, enseguida te decimos cuáles son:

Cañada Costa Istmo Mixteca Papaloapan Sierra Sur Sierra Norte Valles Centrales

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de heraldodemexico.com.mx