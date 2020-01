Mujer policía desaparece tras salir de casa en Nezahualcóyotl

La fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una alerta Odisea, por la desaparición de la mujer, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; además las autoridades de dicho municipio emitieron la alerta Neza, para ayudar a su difusión y poder localizarla.

Una mujer identificada como Ángela Rosas Chávez, es policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), salió de su casa en el municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México, para ir a trabajar; sin embargo, desde el 13 de enero no saben nada de ella, luego de dirigirse al sector Aragón, del que era parte.

Ángela Rosas, quien lleva cuatro años como policía, es hija de una familia que se ha dedicado a esa labor y el pasado lunes su ausencia no causó extrañeza a su familia ya que, dice su padre pudo no llegar a casa tras “el problema de los arrestos policiales o que sale más tarde por cuestiones del trabajo o sanciones o castigo”.

La joven oficial salió de casa y ya no llegó a trabajar. Ella tiene 23 años, tiene un hijo de 5 años y vivía en la colonia Campestre. Desde hace unos meses se hacía cargo de la manutención de la casa, de la mamá y de su hijo.

El padre de Ángela cuenta que desde la mañana de aquel lunes, el teléfono de su hija “mandó a buzón y no ha abierto ninguna red social, ni WhatsApp y los mensajes ya no los abrió”.

El lunes no se nos hizo tan extraño a pesar de que tenía una cita porque ese día iba a pagar la renta y el martes fuimos por el dinero para la renta. Nos enteramos que el lunes y el martes no se presentó a trabajar y empezamos a buscar y llamarle a amigos y conocidos”.

Ángela Rosas salió de casa y ya no llegó a trabajar. Ella tiene 23 años, tiene un hijo de 5 años y vivía en la colonia Campestre.

Respecto a la existencia de amenazas contra ella o sospecha de alguien involucrado en esta desaparición, hasta el momento no hay alguna línea de investigación sólida, pero el señor Angel refiere que su hija les hizo “pocos comentarios y que una vez tuvo un percance con un carro robado y el chófer de ese carro los amenazó y se hicieron de palabras”.

“Ella hizo pocos comentarios alguna vez y tuve un percance por la detención de un carro que resultó robado. Ya no supe si hicieron la presentación, ya no supe nada sólo nos hizo el comentario y el chofer de ese carro los amenazó y se hicieron de palabras, es lo único que me dijo, no nos dijo cuándo fue (…) No le tomamos mucha importancia porque ya llevaba más de 15 días con esa situación y en esa parte de la policía pues normalmente nos amenazan”.

Familiares de la mujer llaman a los ciudadanos a compartir cualquier información relacionada con el paradero de Ángela, e invitan a comunicarse a los teléfonos 53-45-50-80 y 53-45-50-82.

