Mujer policía ayuda a joven a recuperar su celular en la CDMX

Un joven de nombre "Ló Yiego" publicó en sus redes sociales un mensaje que conmovió a muchos usuarios pues compartió su experiencia al perder su teléfono celular.

El joven dijo que una policía de la Ciudad de México le ayudó localizándolo para entregarle su móvil.

"Amigos y familiares les pido su apoyo para compartir este msj, con el fin de reconocer y agradecer la labor de la oficial de policía ALMA AQUINO, quien hoy por la mañana me localizo para que yo pidiera recuperar mi celular que ayer por un descuido, lo extravíe. Ahora me doy cuenta que no todos son iguales..."