Mujer niega ser secuestradora de Fátima en video 'Dejen de difundir mi foto'

El asesinato de Fátima Cecilia, la pequeña niña de 7 años que fue secuestrada, para robarle sus órganos y ser violada, para posteriormente abandonar su cuerpo desnudo en dentro de una bolsa en Tláhuac, ha indignado a millones en todo el país.

Tras este horrible crimen, considerado como uno de los peores en muchos años, las autoridades se han movilizado para identificar a los responsables de esta barbarie, difundiendo incluso un retrato de la posible sospechosa.

En primeras instancias se dijo que la culpable del secuestro se trataba de la señora que vendía ‘papitas’ afuera de la escuela, aunque luego se reveló que podría tratarse de su tía abuela, quien estuvo implicada en tráfico de órganos cuando laboraba en el IMSS.

Tras difundir el retrato hablado del rostro de la tía abuela de Fátima, se ofreció una recompensa de hasta dos millones de pesos para dar con el paradero de la mujer y que rinda cuentas a las autoridades por su supuesta participación en el feminicidio.

Tras comparar los rasgos de la imagen como los ojos, nariz, frente y boca, además del peinado, se identificó a la mujer como la tía abuela de Fátima gracias a una fotografía donde salía en compañía de dos niños.

Tras el temor de que fuera víctima de la furia de los pobladores al ser señalada como la posible culpable, la tía abuela de Fátima salió a la luz para desmentir los hechos y negar toda participación en el asesinato de su nieta.

“Estoy impactada con esta noticia, apenas me di cuenta, no sé por qué están sacando esta foto en redes sociales porque yo no tengo ningún parentesco con esta persona, no sé ni de dónde es la niña”.