Mujer muere en Cárcel de SLP, policías le negaron acceso a un médico

Una familia de San Luis Potosí, denunció a la policía municipal de la entidad a través de redes sociales, pues aseguran que los agentes son culpables de la muerte de una mujer, por lo que piden justicia y el esclarecimiento del caso.

La tarde de este domingo 2 de octubre de 2022, trascendió la muerte de una mujer al interior de una de las celdas de la Policía Municipal en Cárdenas, pero tras notificar la muerte de la fémina, las autoridades negaron a la familia acceso al cuerpo, lo que ha derivado en denuncias por abuso de poder y posible feminicidio.

Cabe señalar, que la noche anterior, la mujer junto con su esposo fueron detenidos de manera arbitraria a las afueras de un bar, donde también se encontraba una de las hijas menores de la pareja.

La pareja fue detenida entre golpes y jaloneos, asimismo la menor de edad que se encontraba con ellos también sufrió algunos daños, no obstante la mujer se llevó la peor parte, pues cuando era subida a la patrulla, esta se golpeó en el rostro con uno de los espejos de la unidad.

Al llegar a la comandancia, fueron colocados en celdas separadas, ante estas acciones, el esposo de la mujer pidió que la dejaran en una oficina para ser monitoreada pues padecía de los nervios, tras la solicitud estos se negaron y procedieron a encarcelarlos.

El hombre como pudo sostuvo comunicación con la mujer, ya que se encontraba herida, ante esto pidió ayuda a los policías, para que fuera revisada por un médico legista, pero también le fue negada la ayuda.

Tras su desesperación, el esposo hizo una llamada, para que sus hijas fueran a la comandancia y pidieran ver a su madre, sin embargo, los policías les dijeron “que se había dormido” y que “no podía pasar nadie a verla”.

Alrededor de las 2:00 de la mañana, el esposo dijo que su mujer había dejado de responderle, pero antes le mencionó que tenía mucha sangre sobre su cuerpo, tras varios intentos fallidos por auxiliar a su esposa, a las 8:30 de esta mañana los policías se presentaron a la celda del hombre y le dijeron que su esposa se había quitado la vida con una sudadera.

Tras los hechos violentos, la familia no pudo acceder a los restos de la mujer, para constatar el presunto suicidio, por lo que han exigido que se investigue lo sucedido en las celdas de la Comandancia Municipal de Cárdenas.

“Ella no se mato, la mataron, directa o indirectamente, por no hacer su trabajo como deben, queremos justicia, no nos vamos a callar, no nos intimidan”, señalaron.