Mujer mató a su esposo porque siempre le reclamaba de su comida

Una mujer ha dejado muchos consternados y es que mató a su esposo envenenándolo con anticongelante para vehículos luego de que él reclamara siempre me das cosas que me hacen mal.

Es por eso que luego de la muerte de Ángel Aquino en Argentina, Karen Oviedo, su esposa, fue detenida como la principal sospechosa y es que la detención se logró en parte gracias a un testimonio clave entregado por una empleada doméstica que trabajaba en la casa en la que ambos vivían.

Ahora se ha resaltado de acuerdo con el portal Crónica, que la testigo relató que la mujer trató de darle un líquido y que el hombre, que no dejaba de vomitar mientras se quejaba diciendo siempre me das cosas que me hacen mal.

Mujer mató a su esposo con anticongelante

Este trágico hecho se llevó a cabo el pasado 7 de febrero, cuando la trabajadora del hogar sugirió llevar al hombre con un médico, por lo que fue internado en la clínica y permaneció en ella en estado grave hasta que murió.

También se ha destacado que luego de catear la casa con los indicios recopilados por el testimonio, se encontró un teléfono celular, perteneciente a la mujer, en el que dentro del reciente historial de búsquedas en Internet se encontraban frases como "¿cuál es el veneno más letal?" y "etilenglicol".

Esto ha bastado para que Karen haya sido imputada por el delito de homicidio agravado, por el cual podría alcanzar una condena de cadena perpetua.

Mujer mató a su marido con laxantes

No hace mucho la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 56 años en Valencia acusada de acabar con la vida de su pareja suministrándole laxante.

Los medicamentos llevaron a la víctima al hospital durante siete meses, periodo durante el cual su mujer retiró dinero de su cuenta por valor de 100.000 euros, hasta que el hombre falleció.

Cabe destacar que varios medios locales han dado a conocer que los efectivos policiales han arrestado a la supuesta mujer que mató a su marido quien, presuntamente, hizo la retirada del dinero en efectivo y también realizó compras con el dinero del individuo ingresado.

