Mujer mata a su pareja y confiesa crimen en red social

Después de apuñalarlo en múltiples ocasiones, la mujer llevó a su pareja hasta un hospital para que intentaran revivirlo.

Confesó una mujer a través de redes sociales haber asesinado a su novio luego de una gran discusión presuntamente por celos en Cali, Colombia.

Los hechos ocurrieron en el Barrio Meléndez, al suroeste de la capital Del Balle del Cauca, donde durante una larga y fuerte discusión entre la pareja, la mujer lo apuñaló en repetidas ocasiones hasta privar a su novio de la vida.

Llena de pánico luego de haber cometido el crimen, la mujer trasladó a su pareja a un hospital para que intentaran traerlo de vuelta pero ya era demasiado tarde, pues el hombre ya no contaba con signos vitales para intentar recuperar su vida.

Del mismo modo, horas posteriores, la mujer hizo uso de sus redes sociales, para declarar a través de estas su culpabilidad por parte de los hechos y aceptó su responsabilidad como homicida.

"Aunque sea yo me estoy declarando culpable. Y no me volé como lo hacen otros asesinos", se puede leer en la publicación realizada en Facebook desde el perfil de la autora del crimen.

Asimismo, tras la declaración en su cuenta personal de Facebook, las autoridades arrestaron a la joven, mientras que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes de tan particular caso.

De acuerdo a medios locales, la pareja brasileña tiene un bebé no mayor a los cinco meses, el cual quedó bajo resguardo de Bienestar Familiar, en lo que se llevan a cabo toda la investigación del asesinato causado por los celos.

Finalmente, el comandante operativo de la Policía de Cali, Dider Estradas, informó que la pareja solía discutir con frecuencia según información de testigos cercanos.

"Al parecer ellos tenían algunas diferencias sentimentales y venían peleando de manera frecuente al interior de la vivienda en la que convivían", dijo el comandante a medios locales.

