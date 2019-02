Mujer le toma fotos a su agresor sexual en el Metro de CDMX

Tras la ola de secuestros que han ocurrido en varias estaciones del metro de la Ciudad de México, algunas mujeres víctimas de acoso sexual o de intentos de secuestro han dado declaración de lo vivido.

Fernanda 'N' de 20 años de edad, se atrevió a tomar un par de fotografías a un hombre al que señala como su agresor sexual.

Los hechos ocurrieron en la estación Pino Suárez de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo.

La joven mujer capturó con su teléfono móvil a su acosador y denunció los hechos en redes sociales sin embargo el Metro no emitió respuesta alguna.

Fernanda narró que el hombre le apretó los glúteos con las manos mientras los usuarios que presenciaron la acción fueron indiferentes y nadie le otorgó apoyo.

La mujer exhorta a las autoridades a mejorar la vigilancia en el metro

MVS le realizó una entrevista a la mujer:

“Se acumuló la gente, empezamos a entrar a empujones y había un sujeto detrás de mí que claramente pude sentir como acarició y pellizcó mis glúteos, por supuesto me enojé y volteé de una manera exaltada y le reclamé qué le pasaba y que no quería que me volviera a tocar”.

Informó también que sacó su teléfono celular para fotografiar al hombre y luego lo denunció por Twitter, sin obtener ninguna respuesta.

¿Cómo era el agresor?

El victimario era un joven no muy alto entre 18 y 21 años de edad, de aproximadamente 1.67 metros de altura, delgado, con facciones finas y color de piel apiñonado.