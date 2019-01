Mujer es sentenciada por maltratar a su novio, ¡le aventó agua hirviendo!

Un hombre identificado como Alex ‘N’, de 22 años de edad, denunció a su novia por haber sufrido abuso psicológico y físico por parte de ella durante el tiempo que vivieron juntos en Reino Unido.

El joven declaró haber recibido golpes, quemaduras, privaciones de las necesidades básicas, como la comida, se le obligó a dormir en el suelo entre otros abusos y maltrato mental, por parte de su ex novia.

Tras su denuncia la joven, a quien identificaron como Jordan ‘N’, también de 22 años años de edad, se le sentenció a siete años de prisión.

Además de su sentencia, recibió otra condena de seis meses por comportamiento coercitivo y controlador; la policía dijo que es la primera condena de este tipo en Gran Bretaña donde la imputada es mujer.

Alex y Jordan se conocieron a los 16 años edad, pero durante los últimos meses de su relación la víctima confesó que su novia lo sometía a una campaña de abuso “sostenido y prolongado”.

En su testimonio el joven mencionó: “Pensé que mis extremidades tendrían que ser amputadas… Tuve quemaduras abiertas… Perdí 20 kilos… Fueron tres años de abuso mental y luego se volvió físico… Se me infectaron las quemaduras en casi todo el cuerpo, afortunadamente se las arreglaron para tratarlo”, afirmó el chico para el Daily Mail.

Informó que ella lo hacía sentir mal e incluso llegó a mentirle sobre su familia y le privaba de verla; también relató que una vez se despertó después de que, su ahora ex pareja, lo golpeó en la cabeza con una botella de cerveza, lo persiguió y golpeó en las manos y cara con un martillo.

“En una ocasión me dijo que había recibido un mensaje diciendo que mi abuelo había muerto, y después de verme llorar durante dos horas, comentó que no era cierto y me reprendió por preocuparme por mi familia”, exclamó en una entrevista para la BBC.

Pero esta no fue la primera vez la policía tuvo un reporte sobre esta pareja, en una ocasión, un vecino llamó a los agentes de seguridad debido a los gritos que escuchó desde el departamento de los jóvenes, al llegar los oficiales vieron las quemaduras en brazos y piernas de Alex y lo trasladaron al hospital, pero él no atestiguó contra su novia.

Las autoridades trataron de persuadirlo de denunciar lo que le sucedía, pero el joven se negó y regresó a vivir con Jordan, quien le echó agua hirviendo, y continuó lastimando al chico mucho tiempo más hasta que Alex por fin se decidió a denunciarla.