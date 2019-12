Mujer es salvajemente golpeada en Edomex por su es suegra y ex esposo (VIDEO)

Mujer es salvajemente golpeada en Edomex por su es suegra y ex esposo

Una mujer denunció ante las autoridades de Edomex y ante los medios de comunicación que fue brutalmente golpeada por la familia de su ex pareja, entre los agresores se encuentran su ex esposo, sus ex cuñadas y hasta su es suegra.

Se trata de Verónica Itzel, la joven que fue salvajemente golpeada en calles Texcoco,Estado de México frente a sus dos hijas, luego que no permitiera que su ex esposo entrar a su casa.

acuerdo con la joven, una noche su ex pareja que se encontraba bajo los efectos del alcohol, llegó a su casa y le exigió quedarse, pero ella se negó, por lo que el tipo comenzó a golpearla en plena calle de Edomex

“Se quería quedar en mi casa, pero no lo dejé y como ya traía unas copas de más, se puso muy agresivo y me golpeó fuertemente en mi casa. Lo corrí y no se quiso ir”

La mujer asegura que su ex suegra vive a unas casas de donde ocurrió el ataque en Edomex y tras el ruido la mujer salió a ver qué era lo que ocurría, Verónica le contó lo que había pasado pero su ex suegra se puso agresiva y la golpeó.

La joven para intentar defenderse regresó el golpe, pero sus ex cuñadas que también se encontraban en el lugar la tiraron al suelo y empezaron a golpearla salvajemente.

Su ex esposo al verla en el piso de las calles de Edomex decidió ignorar lo sucedido y en vez de ayudar se acercó y la pateó, por lo que entre toda la familia comenzaron a golpearla brutalmente.

Vecinos y demás personas que se encontraban cerca enseguida fueron al auxilio de la mujer y lograron separarla de sus agresores.

�� Una mujer denuncia violencia por parte de La familia de su ex esposo; ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía del #EDOMEX, sin embargo no ha obtenido respuestas. @kenauribe con la información.#TelediarioEnEl6 con @Carloszup y @paobarquet | https://t.co/VqUPqVgacF pic.twitter.com/BHtlR0ZqbH — Telediario Mx (@telediario) December 6, 2019

Debido a los múltiples golpes la mujer quedó seriamente lesionada, por lo que más tarde interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, aunque de acuerdo con su declaración,poco han hecho las autoridades pues asegura que su ex esposo se encuentra protegido ya que se desempeña como bombero

