Mujer denuncia acoso por trabajador del Metro en CDMX 'Se me repegó y nadie ayudó'

A través de redes sociales una mujer reportó haber sido acosada sexualmente por un hombre en las instalaciones de la Línea 3 del sistema de Transporte Colectivo (STC) de la CDMX, además se cree que el hombre es trabajador del Metro.

De acuerdo con la denuncia de la usuaria, la agresión sexual se dio en en la estación Indios Verdes de la CDMX, donde intentó entrar al acceso de mujeres, pero justo antes de entrar el hombre la abrazó y no la dejó pasar.

“Me dirigí al acceso SOLO PARA MUJERES (este señor tiene el control de ese acceso). En cuanto paso me abraza y me pone su cara muy cerca diciéndome ‘por aquí no es el acceso’ y se me repega [sic]”

La mujer denunció haber sido acosada en el metro de la CDMX

Tras forcejear logró liberarse de su acosador

Fue mediante su cuenta de Facebook que la mujer expresó que tuvo que empujar al hombre para que él la soltara. Además aseguró que una policía de la CDMX y varias mujeres que pasaban por el lugar se dieron cuenta de lo que ocurría pero ninguna hizo nada para ayudarla, a pesar de que muchas mujeres han sido víctimas de acoso.

“La gente que pasaba por ahí, en su mayoría mujeres, se percató de lo que pasaba y como siempre, nadie ayudó. Solo se me quedaban viendo mientras yo trataba zafarse de este hombre”

La mujer aseguró que nadie la ayudó a liberarse de su acosador

Nadie la ayudó en el Metro de la CDMX

Así mismo la mujer se quejó e indicó que a pesar de las constantes marchas para defender los derechos de la mujeres, la violencia aún continúa día a día, y lo peor de la situación es que cuando alguien ve lo que ocurre nadie ayuda.

Junto con el mensaje la mujer publicó dos fotografías donde se muestra al presunto agresor, quien la mujer aseguró es funcionario del Metro de la CDMX.

La denuncia hecha en redes sociales por parte de la mujer

En su publicación la mujer comentó que ella no ha sido la única acosada por el hombre, por lo que exhortó a otras mujeres a denunciarlo, tras los hechos ocurridos en el Metro de la CDMX.

