Mujer borracha abandona a su bebé en plena calle

Una mujer borracha abandona a su bebé de 10 meses en plena calle en la comunidad chilena de Lautaro, al sur de Santiago.

La bebé de 10 meses fue encontrada en la madrugada del lunes por policías de Chile dentro de su cochecito, informó la prensa local.

En un video grabado por cámaras de seguridad se va a la mujer dejando a la bebé de 10 meses en su cochecito y alejarse lentamente.

Después de que la mujer se alejó, tres hombres se acercaron a la bebé y empezaron a discutir con la mujer recriminándole el abandono.

La madre apareció 20 minutos más tarde totalmente ebria y fue puesta a disposición de las autoridades.

La pequeña quedó a cargo de un centro asistencial, en donde se informó que presentaba abandono físico.

Abandona a su bebé y deja una carta conmovedora

Una empleada del Aeropuerto Internacional de Tucson, Arizona, rescató a un bebé que fue abandonado en un baño el pasado domingo.

Fue a las 19:30 aproximadamente cuando la señora se dio cuenta que sobre la mesa de cambio de ropa había un envoltorio con el recién nacido.

Enseguida intentó buscar a la madre, pero no tuvo suerte; aunque encontró una carta.

En ella decía el siguiente mensaje:

'Por favor, ayúdenme. Mi mamá no tenía idea de que estaba embarazada. Ella está incapacitada y no puede cuidar de mí. Por favor, llevenme a las autoridades para que ellos puedan encontrarme una buena casa. Sólo quiero lo mejor para él, que no soy yo. Por favor. Lo siento'.

De acuerdo con información de Infobae, las cámaras de seguridad mostraron a una mujer que desciende de un vuelo y lleva en brazos a un bebé, pero tras ingresar al baño, salió sin nada.