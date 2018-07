Mujer asesina a su madre y apuñala a su hija de 12 años

Terrible historia de terror se vivió en el fraccionamiento Rinconada Los Arcos de la ciudad de Puebla, donde una mujer de 32 años, que al parecer sufre de esquizofrenia, mató a su madre y después le enseñó el cadáver a su hija para enseguida apuñalarla por la espalda.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas de ayer, cuando vecinos del lugar, al escuchar los gritos de la niña, llamaron de inmediato a los números de emergencia.

Al arribar al lugar, los paramédicos atendieron a una mujer de la tercera edad; sin embargo, carecía de signos vitales a consecuencia de asfixia mecánica por estrangulamiento.

Los rescatistas también encontraron a una menor con varias puñaladas dentro del baño. Debido a las lesiones que presentaba, la niña de apenas 12 años fue trasladada de emergencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta delicado.

La presunta matricida, identificada como Anel, de 32 años, fue detenida en el lugar de los hechos. De acuerdo con la información recabada, Anel agredió repentinamente a su madre, a quien logró someter hasta que la ahorcó. Tras matar a su madre, la mujer fue a la escuela por su hija, a quien le dijo que al llegar a su casa le daría una sorpresa, para lo cual le tapó los ojos.

Al llegar al domicilio, la mujer le mostró el cadáver de su abuela e inmediatamente se le abalanzó con un cuchillo en la mano. La niña comenzó a gritar y pedir auxilio, sin embargo, recibió cuatro puñaladas, dos de ellas en la espalda.

Vecinos del lugar indicaron que Anel, se encuentra bajo tratamiento psicológico debido a que padece de esquizofrenia, habría ahorcado a su madre porque ella misma aseguraba “que era una hija no deseada”.

Al lugar arribaron peritos y agentes de la Policía Ministerial de la Décima Comandancia de la Fiscalía General del Estado, quienes encabezaron las diligencias del levantamiento de cadáver de la septuagenaria. Ante los hechos, se abrió una carpeta de investigación en la que se tendrá que estudiar si la presunta responsable es imputable o no del matricidio e intento de homicidio de su hija, pues al encontrarse enferma de esquizofrenia, podría no aplicársele el peso de la ley.