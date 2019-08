Mujer acusada de robo en tienda de SLP, denuncia agresiones de guardias

Una mujer, quien es clienta de la tienda Costco en San Luis Potosí, interpuso una demanda de manera pública, ya que supuestamente los guardias de seguridad del supermercado la acusaron de robarse algunos productos, además de que le generaron varias lesiones debido a una agresión por parte de los hombres.

“El 17 de Agosto fuimos mi esposo y yo a la tienda a comprar algunas cosas, mientras él pagaba me adelante a la salida para comprar un refresco…”

“...en ese momento un hombre se me acerca y me dice que quiere revisar mi bolsa porque supuestamente me vieron introducir herramienta, lo cual yo negué y me negué a mostrarles mi bolso”

La víctima de este casó se identificó como Maurin Martínez, aseguró que el grupo de cuatro guardias que se encontraban en turno y el cual estaba formado por tres hombres y una mujer la comenzaron a jalonear para quitarle su bolsa y poder revisar, además la mujer señaló que las el personal de seguridad la atacó con golpes, insultos y varias ofensas de manera verbal.

De manera inmediata, la mujer, llena de coraje y de impotencia por lo que le había ocurrido en la tienda de la capital potosina, se dirigió hasta las instalaciones del Ministerio Público, lugar donde puso un demanda en contra de la famosa tienda de mayoreo.

Las autoridades comentaron que en ese momento no se contaba con un médico legista que pudiera atender a fémina y constatar que su golpes realmente habían sido provocados por parte de los guardias de seguridad, razón por la que se le dejó encerrada en una celda hasta que pudiera ser atendida.

La potosina Maurin Martínez, sólo le exige a las autoridades que hagan justicia y que impidan que la situación se repita con otra persona “inocente”.

Por su parte los agentes de investigación se encuentra revisando el material audiovisual de la tienda para constatar que la mujer realmente es libre de delito y se pueda proceder con las trámites necesarios.

