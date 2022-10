Muerte de Natalie Díaz no es accidente, aseguran fue un montaje

Natalie Díaz Morales, de 37 años, ginecóloga de profesión, fue hallada sin vida hace una semana, el 25 de septiembre, de acuerdo a los primeros informes habría sido atropellada sobre la carretera federal transístmica en Tehuantepec, Oaxaca; pero su hermano, el reportero oaxaqueño, Juan José Díaz Morales, dijo que la muerte de Natalie Díaz no es accidente.

Díaz Morales es dueño del portal de noticias Punto y Aparte Oaxaca, y señaló que “Todo fue un montaje”, al reconocer que existen inconsistencias en los hechos y que hay pruebas que responsabilizan al novio de su hermana, identificado como Ricardo A.

Como hemos dado a conocer en La Verdad Noticias, Natalie Díaz era oriunda de la capital de Oaxaca, tenía su consultorio en el municipio de Salina Cruz y era presidenta de la Asociación de Violencia contra la Mujer en el Istmo.

¿Por qué la muerte de Natalie Díaz no es accidente? Algunos testigos han señalado que Natalie y su novio se encontraban en un restaurante en Tehuantepec, a la altura de un punto denominado como “Los Manguitos”, pero en algún momento comenzaron a discutir, al punto que él la agredió físicamente, por lo que ella se defendió y huyó del lugar.

Luego, “el presunto agresor la comenzó a seguir y una hora después apareció sin vida”, explicó Juan José, hermano de Natalie.

Otras de las situaciones que ponen en evidencia, de acuerdo a Juan José, que la muerte de Natalie Díaz no es accidente sino un feminicidio, es el hecho que su hermana era dueña de una camioneta de color negro, vehículo que usaba inclusive hasta para ir por las tortillas o en la tienda aún en distancias cortas, lo que hacer raro que el día de su muerte ella haya salido huyendo sin su auto.

“Todo es extraño, casualmente las llaves aparecieron en el restaurante y la dueña lo entregó a la Fiscalía, además del celular, el novio lo fue a dejar a las autoridades, lo que sabemos es que mi hermana había descubierto unos mensajes”, detalló Juan José Díaz.

Novio de Natalie es violento

Natalie Díaz pensaba dejar a su novio Ricardo A.

El hermano de Natalie dijo que ella le había comentado unos días antes que dejaría a su novio, porque ya no le gustaba su comportamiento. Además que tenía fuentes que le informaron que Ricardo A ejercía violencia contra su hermana, por lo que solicitó a las instancias jurídicas investigar y detenerlo como el principal responsable del asesinato.

“Mi hermana ya no quería estar con él, eso sí me lo comentó un par de días antes de que sucediera su crimen. Por eso no aceptamos que a ella la hayan atropellado, fue más bien un feminicidio”.

Juan José anunció que el 4 de octubre, su familia y amigos realizarán una marcha para exigir justicia, mientras que la Fiscalía General de Oaxaca informó que realiza una investigación con perspectiva de género y bajo el Protocolo Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio en el Estado de Oaxaca respecto a este fallecimiento.

Al exponer que la muerte de Natalie Díaz no es accidente, por parte del hermano, la Fiscalía tiene líneas de investigación abiertas en las que buscan vídeos o fotografías que ayuden a establecer cómo sucedieron los hechos, además que se revisan los antecedentes y denuncias hechas por la víctima y de quienes posiblemente podrían tener algún grado de responsabilidad en el caso.

