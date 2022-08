Muerte de Luz Raquel no es feminicidio para la Fiscalía de Jalisco

La investigación, el caso de Luz Raquel Padilla fue tomado con reservas por el personal de la Fiscalía de Jalisco, pese a la gravedad con la que presuntamente se cometió el delito, pero ahora confirman que muerte de Luz Raquel no es feminicidio.

El pasado 20 de julio, La Verdad Noticias informó que Luz Raquel Padilla fue quemada viva tal cual habían sido las amenazas, en aquel momento la FGE dijo que se había comenzado una investigación del caso.

Pero con la revelación de los datos que el Gobierno del Estado aportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en julio no se registró un solo feminicidio en la Entidad.

Muerte de Luz Raquel no es feminicidio

Jalisco no reporta la muerte de Luz Raquel Padilla como feminicidio.

La muerte de Luz Raquel acaparó la opinión pública nacional luego que muriera el 19 de julio, tras haber sido quemada en un parque de la Colonia Arcos de Zapopan, sin embargo la Fiscalía no lo tipificó como feminicidio, ya que el reporte oficial no contabiliza su muerte como tal.

Como se recordará, al cabo de 10 días del ataque en el que murió Luz Raquel, y ante la presión porque ella misma difundió imágenes amenazantes en su edificio de departamentos donde vivía, la dependencia estatal dio una rueda de prensa pero acabó revictimizándola.

De hecho el fiscal estatal, Joaquín Méndez, sugirió que la muerte de Luz Raquel Padilla había sido un autoataque, esto, después de revelar que había grabaciones de la mujer cuando compró alcohol y un encendedor.

Pero no es todo, dejó entrever que cabía la posibilidad de que ella misma hubiera pintado las amenazas en las escaleras de los departamentos que habitaba.

¿Qué pasó con el caso de Luz Raquel?

Más de un mes después, la Fiscalia de Jalisco confirma que la muerte de Luz Raquel no es feminicidio.

Joaquín Méndez dijo que no era su intención revictimizarla, pero aseguró que integrarían videos que fueron filtrados a medios de comunicación, en los que se mostraba a Luz Raquel girando una cámara que daba hacia su puerta, y otro en donde se observaba que quemaba objetos en el interior de su vivienda.

Tras la presión y las críticas, la Fiscalía afirmó que esa no era la conclusión de la pesquisa, sin embargo a más de un mes de la muerte no se había dicho nada más, hasta que en el reporte del mes de julio, la Fiscalía consideró que la muerte de Luz Raquel no es feminicidio y no fue reportada como tal.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!