Muerte de Karen Itzel ya no es feminicidio, solo es una desaparición más

En su momento La Verdad Noticias informó sobre la desaparición de una joven el día 19 de mayo de 2022, días después el 31 del mismo mes fue hallada muerta, ahora la Fiscalía considera que la muerte de Karen Itzel ya no es feminicidio y solo investigarán el caso por desaparición.

Recordemos que su esposo José Luis “N”, odontólogo del IPN, fue detenido el 25 de mayo por ser el presunto responsable de la muerte de Karen Itzel.

Los familiares de la víctima dijeron que la joven de 26 años no era localizada desde el 19 de mayo, por lo que se presentó la denuncia correspondiente.

Muerte de Karen Itzel ya no es feminicidio

En un giro inesperado la muerte de Karen Itzel ya no es feminicidio.

El medio de comunicación ‘Milenio’ contactó a la madre de Karen Itzel, Nadia, quien contó que la Fiscalía de feminicidios le informó que el caso sería regresado a la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE) para que sea investigado solo el delito de desaparición, por lo que la muerte de Karen Itzel ya no es feminicidio.

José Luis ‘N’, odontólogo por el IPN y esposo de Karen Itzel, fue vinculado a proceso por su presunta participación en la desaparición de la joven, donde la fiscalía buscaría la imputación por la probable comisión del feminicidio, mientras estuviera detenido en el reclusorio Oriente.

¿Qué dijo la madre cuando la muerte de Karen Itzel ya no es feminicidio, según Fiscalía?

"Mi hija sí estuvo desaparecida, pero la mataron. Tiene que ser castigado por feminicidio; ya está la (investigación) por desaparición, ¿y por la muerte se va a quedar impune o qué? (...) Creo que lo quiere descartar la fiscal que estaba, Sayuri Hernández".

"Tuve reunión en Fipede y por llamadas a la fiscal, se puso en ese plan diciendo que Fipede no había mandado todo y que mejor ella iba a regresar el expediente. Voy a feminicidios porque no me parece justo. No quieren hacer su trabajo", comentó Nadia.

La mamá de Karen Itzel dijo que: "como Fipede no había mandado muchos datos y todo, mejor ella (la fiscal) iba a regresar la carpeta y que nada más se siguiera por desaparición".

"En la fiscalía de feminicidios están ocupando asientos que no deben ocupar. En esa fiscalía veo ningún avance, nada, nada", comentó.

La funcionaria es Fiscal Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio y en agosto fue designada como coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

Madre de Karen Itzel pide justicia

Mamá de Karen no quiere que la muerte de su hija quede impune. Aunque para la Fiscalía, la muerte de Karen Itzel ya no es feminicidio.

Nadia, madre de la víctima, hizo un llamado a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en junio, para que el asesinato de su hija no quedara impune y advirtió que "esto aquí no acaba". Ahora, para la Fiscal, la muerte de Karen Itzel ya no es feminicidio porque no tiene toda la información.

En cuanto a su yerno, quien es el principal sospechoso, Nadia dijo que pediría cadena máxima contra él, en caso de que fuera penalmente responsable.

La madre de Karen Itzel dijo que en la desaparición de su hija y de su nieto, Javier Naim Galicia Rodríguez, de cuatro años, localizado con vida, presuntamente habrían participado más personas. Inclusive un juez vinculó a proceso a Martha Beatriz 'N', suegra de Karen Itzel, acusada de participar en la desaparición de la joven, quien fue localizada sin vida el pasado 31 de mayo.

A la mujer se le iniciaría un proceso penal por su probable participación en el delito de desaparición forzada de persona por un particular y el juzgador le ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el Centro de Reinserción Femenil de Santa Martha Acatitla.

Martha Beatriz 'N' habría participado en la desaparición de Karen Itzel, por lo que fue detenida el 2 de julio, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Sin embargo, la madre de la víctima señala que para la Fiscalía la muerte de Karen Itzel ya no es feminicidio.

