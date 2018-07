Muere niña ahogada en la alberca de su casa

Chihuahua.- Una niña de seis años perdió la vida al ahogarse en una alberca que se encontraba al interior de su domicilio, ubicado en la calle 40 y Zubirán, de la colonia Dale, por lo que fue trasladada a la clínica De las Américas, donde llegó sin signos vitales.

Al hospital acudieron los familiares con la niña Sofía'N' en brazos, pues no podía respirar, comentando que se había ahogado y que necesitaba atención médica, sin embargo ya era demasiado tarde, pues la niña ya no contaba con signos vitales, por lo que no pudieron hacer nada los galenos.

Al hospital acudieron unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal quienes elaboraron el reporte de lo ocurrido con la pequeña, determinado que horas antes de arribar a la clínica, los papás se encontraban en el domicilio antes mencionado con la menor, y por un descuido la niña sale a la alberca ocasionando que se ahogue, mientras los padres estaban comiendo.

