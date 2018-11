Muere delincuente tras ser linchado por vecinos en CDMX|

Un sujeto identificado como Eder González, de 32 años, pasó por todas las cárceles de la Ciudad de México, incluido el tutelar para menores, fue detenido 14 veces y 9 de ellas llegó a prisión.

Este fin de semana, en la alcaldía Xochimilco, baleó a un hombre y golpeó a una mujer, sin embargo, esta vez no fue puesto tras las rejas, pues un grupo de vecinos lo mató a golpes.

Su ficha delictiva detalla que en la alcaldía donde cometió su último crimen llevó acabo el resto. Las múltiples ocasiones en las que lo detuvieron fue por delitos como robo, lesiones y portación de arma.

El delincuente pasó por el tutelar para menores, el Reclusorio Norte, l Sur, el Oriente, la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla. En las fichas de ingreso a los penales capitalinos se puede apreciar el paso del tiempo en el rostro del hombre.

Además, se observa con el cabello teñido de rubio, con el cabello negro, con el cabello largo y con cortes casi a rape. En sus primeros ingresos Eder indicó que no sabía leer ni escribir, después dijo que estudió hasta primero de primaria.

Hubo años en los que lo encerraron dos ocasiones y la primera vez, aún era un adolescente por lo que las autoridades lo remitieron al tutelar. Los registros delictivos de este hombre detallan que fue encarcelando en los años 2002, 2003, 2008, 2010, 2012, 2013 y 2017.

La última vez que cayó preso fue en septiembre del año pasado; policías capitalinos lo detuvieron cerca de su domicilio mientras asaltaba a una mujer. En esa ocasión fue ingresado al Reclusorio Sur. Luego de algunos meses, Eder volvió a las calles, en donde, según relatan sus vecinos, amenazaba e insultaba a las personas y solía comportarse de una forma agresiva y violenta con cualquiera.

Fue el pasado sábado cuando el ex reo entró a una casa de Xochimilco junto con otro amigo que también tenía antecedentes penales. Las autoridades aún no tienen conocimiento de si los implicados iban a pelear con alguien o pretendían robar, sin embargo, el asunto terminó cuando, ya dentro del domicilio, los dos balearon a un hombre y golpearon a una mujer, quien llamó a sus vecinos pidiendo auxilio.

Al lugar llegaron rápidamente ocho personas para ayudarla. Entre todos sometieron a Eder y a su cómplice. Los golpearon, los patearon y los dejaron tirados en el piso inconscientes.

Minutos más tarde arribaron al lugar paramédicos, y elementos de la policía. El hombre baleado y la mujer afectada fueron trasladados a diferentes hospitales por algunos de sus amigos.

La mayoría de los vecinos que acudieron al grito de la mujer afectada huyeron, pero quienes se quedaron le pidieron a la policía que detuviera a Eder y a su cómplice.

No obstante, ninguno se movía. A pesar de que los paramédicos trataron de reanimarlos, ya no hubo nada qué hacer. Los dos ex reos habían sido linchados.