Muere "Popeye" jefe de sicarios de Pablo Escobar, no lo mató una bala pero si un cáncer

Tras dedicar gran parte de su vida como uno de los sicarios más poderosos, el ex jefe de sicarios del Cártel Medellín Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, mejor conocido como “Popeye” murió la mañana de este jueves 6 de febrero.

A pesar de que el hombre pasó su vida rodeado de grandes armas y en enfrentamientos armados no fue una bala lo que le arrebató la vida sino una enfermedad, el cáncer de estómago.

Popeye murió a primeras horas de la mañana en el hospital de Bogotá, así lo informó el instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) esto debido al cáncer al que se enfrentó por mucho tiempo.

El jefe de sicario de Escobar murió en el hospital

El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar estaba hospitalizado desde el pasado 31 de diciembre. En un comunicado el Inpec indicó que Popeye falleció en el Instituto Nacional Cancerológico.

“Estaba hospitalizado desde el pasado 31 de diciembre de 2019, y padecía un cáncer de estómago” indicaron.

De acuerdo con los informes “El Popeye” ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, quien fue un conocido asesino, padecía cáncer en fase terminal, tenía tenía metástasis en los pulmones, hígado y otros órganos, por lo que su recuperación era prácticamente imposible.

El ex jefe de sicarios de Pablo escobar fue detenido el 25 de mayo del 2018, pues fue acusado de concierto para delinquir y extorsión.

Nunca se arrepintió de sus crímenes

Se dice que “Popeye” nunca se arrepintió de sus crímenes, pese a ello y de manera extraña estando dentro de la prisión se reunió con algunas personas que fueron sus víctimas o con sus familiares.

El hombre sin duda fue un reconocido asesino, siempre orgulloso de ser el jefe de sicarios de Pablo Escobar, pues incluso en sus brazos tenía tatuada la frase “El general de la Mafia” el la cual le gustaba exhibir y mostrar cada vez que podía.

El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar se describía así mismo como un “asesino profesional” en varias entrevistas indicó que no se ponía nervioso, sino que por el contrario, ya tenía una rutina, pese a ello en sus últimos años aseguró que ya se había reintegrado a la sociedad.

“No empezaba a sudar ni a fumar marihuana; lo mataba, me iba para la casa, me bañaba, me ponía a ver televisión y vivía normal porque soy un asesino profesional".

