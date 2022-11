Mónica Citlalli; últimos mensajes revelan que buscaba una casa en Hidalgo

Mónica Citlalli había enviado sus últimos mensajes a su hija donde explica que se mudaría a una casa en Hidalgo por varios meses.

Los mensajes llamaron la atención también de sus padres que enseguida pensaron que alguien más los escribió en su lugar debido a la diferencia en la redacción.

Cuando intentaron comunicarse tras su inasistencia en el trabajo, las llamadas ya no ingresaron a su celular. Más tarde fue encontrada sin vida junto a una autopista.

Mónica Citlalli tal vez no fue quien envió dichos mensajes

Los mensajes de Mónica Citlali fueron revelados tras su desaparición y fallecimiento. En dichos mensajes que tuvo con su única hija, se lee la intención de ver una casa en el estado de Hidalgo.

Pero dichos mensajes, según su familia, no fueron escritos por la maestra de inglés, si no que más bien fue alguien más debido a la forma de escribir que no coincidía con Mónica.

“Oye una amiga me deja vivir en su casa de Hidalgo por unos meses. Yo creo que me iré para allá unos meses. Cómo vez”.

Las sospechas comenzaron a aumentar, sobre todo para su madre Fausta Reséndiz que se enteró que su hija no había asistido al trabajo, algo que tampoco era común en ella.

Poco a poco las sospechas siguen aumentando cada vez más debido a que después del mensaje que Mónica Citlali “envió”, las llamadas no entraron en su celular

Ese mismo día de su desaparición, el 3 de noviembre, sus familiares y amigos cercanos realizaron búsquedas tras reportarla como desaparecida .Incluso sus seres más cercanos bloquearon la Vía Morelos como protesta que las autoridades ayudaran con la búsqueda.

Lamentablemente después de varios días justo el 9 de noviembre, Mónica quien laboraba en el colegio Quick Learning fue encontrada sin vida cerca de la autopista México-Cuernavaca en el kilómetro 40 en Tlalpan.

Su cuerpo se encontraba dentro de bolsas de basura y una sábana que apenas la cubría. Tras su identificación hecha gracias a la ropa, se informó este 10 de noviembre que será transportada de regreso con sus familiares para realizar su despedida.

¿Cuáles son las consecuencias de los feminicidios?

Los feminicidios disminuyen la seguridad en el país

Un feminicidio además de traer dolor para la familia y amigos cercanos de la víctima, genera una gran cantidad de inseguridad en la sociedad, sobre todo en las mujeres.

Otra de las consecuencias que va de la mano con lo ya mencionado, es que el mismo Estado en muchas ocasiones no pueda garantizar seguridad debido a los casos de asesinatos de mujeres.

