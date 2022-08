"Misión cumplida, lo tenemos", así fue la captura de estos narcotraficantes

Misión cumplida, lo tenemos, así fue la captura de estos narcotráficantes

México ha sido por mucho tiempo, la cuna de los narcotraficantes más perseguidos y temibles, capaces de extender su poderío hasta Europa y Asía, pero no todo ha logrado salir bien, pues en La Verdad Noticias, te informaremos como se dio la detención de los 4 narcos, más famosos.

Recientemente, se dio a conocer la captura del “Narco de narcos”, Rafel Caro Quintero, muchos aseguran que se trató de una traición, muchos otros, precisan que fueron al menos 12 intentos de arresto, los que logró evadir.

Pero el operativo, número 13, fue el definitivo, versiones aseguran que al escuchar el sonido de los helicópteros, Caro Quintero, reconoció que se trataba de un operativo, finalmente se armó de valor y salió en busca de otro refugio, dado que este se encontraba en una casa en medio de la nada, cerca del triangulo dorado.

El líder criminal, salió de la vivienda y alcanzó a correr varios metros, para luego esconderse entre los matorrales de la zona, pero no fue suficiente, pues gracias a un binomio canino, se dio con su detención.

Capturan a la Reina del Pacífico

Misión cumplida, lo tenemos, así fue la captura de estos narcotráficantes

La mujer que ha inspirado series de televisión y que es muy reconocida en el medio del narco, Sandra Ávila Beltran, fue detenida al salir de un restaurante en la Ciudad de México, la situación no se tornó violenta, pues ningún arma fue detonada, pero lo que más llamó su atención, fue que iba ataviada con abrigo costoso de “mink”, las fotografía de la reina del pacífico, rápidamente acapararon las portadas de los medios de comunicación.

Otro de los criminales más poderosos, fue el “Chino Ántrax”, quien encabezaba el brazo armado del Cártel de Sinaloa, su captura se dio en forma real, pues gracias a que dejaba ver sus lujos y “gustitos” en su cuenta de Instagram, las autoridades europeas, pudieron localizar en Ámsterdam.

Captura del Chapo Guzmán

Los narcotraficantes aún permanecen tras las rejas

La captura que sin duda, siempre será recordado por propios y extraños, es la de Joaquín Guzmán Loera, quien en dos ocasiones logró evadir la cárcel, no obstante en el año 2015 logró escaparse del Altiplano con éxito, pero las autoridades no iban a descansar hasta llegar a él de nuevo, es así que al año siguiente, lograron ubicarlo. No obstante, hubo un enfrentamiento entre miembros del grupo armado que lideraba el “Chapo”, a fin de poner resistencia a su detención.

Las autoridades lograron localizarlo, pero este se escabulló por la amplia red de narcotúneles que había construido para transportar, desde drogas hasta armas hacía los Estados Unidos, el chapo y un acompañante, salieron de una alcantarilla, para robar un automóvil, que los llevó hasta un Motel, en donde finalmente, fue aprehendido, en este caso tampoco hubo detonaciones.

