‘Mira bien hijo de P.. Soy Mencho’ FILTRAN AUDIO de líder del CJNG; amenaza a autoridades

A través de redes sociales ha empezado a circular un video en el cual presuntamente se escucha la voz de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder del CJNG, quien amenaza las autoridades de Jalisco.

Cabe indicar que hasta el momento incluso las autoridades desconocen si la voz pertenece o no al líder del CJNG, quien amenaza al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, así como a sus subalternos.

Sin embargo esta no es la primera vez que supuestas amenazas donde se escucha la voz de El Menchon causan revuelo, pues en septiembre del 2016, se escuchó por primera vez la supuesta voz de El Mencho.

En dicho audio presuntamente el líder del CJNG, habla con un mando oficial del Jalisco, a quien a base de insultos, palabras obscenas y amenazas le exige reducir los operativos de seguridad que se estaban llevando a cabo.

De acuerdo con el Blog del Narco, el periodista Carlos Loret de Mola, aseguró que la Comisión Nacional de Seguridad le confirmó la autenticidad del mensaje que en primera instancia fue divulgado por el semanario Proceso. Sin embargo la Fiscalía de Jalisco, comentó que aún se desconoce la autenticidad del audio y si en verdad la voz corresponde a El Mencho, líder del CJNG. uno de los mensajes que escribió la Fiscalía en la red social se podía leer:

”El único objetivo del mismo es generar una situación falsa y una imagen que no corresponde a la realidad”

En el audio difundido en aquel entonces se podía supuestamente al Mencho cuestionar al policía de la zona de Chapala, por un operativo realizado contra el CJNG.

“Soy Mencho, relaja a tu gente. No cuelgues, te tengo ubicado, póngaseme las pilas. Se me ponen al tiro o tú eres el primero que vas a marchar por ellos”.

Mientras que el oficial comenta: “No señor, no se trata de eso (…) señor, usted me conoce. Usted me conoce y sabe que hay respeto”

Finalmente El Mencho, líder del CJNG, se disculpa con el oficial por la manera en que le habló, pese aello que ordena no apagar su teléfono.

