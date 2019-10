Militares también detuvieron y dejaron libre a Iván Archivaldo, ‘El Chapito’

El pasado jueves 17 de octubre, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) detuvieron en Culiacán a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y a Ovidio Guzmán López, los dos hijos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, sin embargo, ante la presión que hizo el Cártel de Sinaloa, los dejaron en libertad minutos después.

Así lo publicó el diario estadounidense The New York Times, el pasado viernes, al día siguiente de los enfrentamientos armados registrados en la capital sinaloense.

Según la publicación del diario, el Ejército Mexicano detuvo primero en Culiacán a Iván Archivaldo, quien es líder del Cártel de Sinaloa desde que su padre está en prisión; sin embargo, sicarios a su servicio lo rescataron.

Citando a un exfuncionario estadounidense y a dos personas con información sobre el tema y que no están autorizadas para hablar públicamente, el medio estadounidense publicó que “Iván fue inicialmente capturado por el Ejército, pero sus secuaces rápidamente superaron a las Fuerzas Armadas y aseguraron su liberación.

“Una vez libre, el hermano mayor orquestó una asombrosa demostración de fuerza para asegurar la libertad de su hermano Ovidio”.

Al día siguiente de la captura de los hijos de Joaquín Guzmán, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, admitió que delincuentes del Cártel de Sinaloa retuvieron a soldados y, como parte de la negociación para conseguir la liberación de Ovidio Guzmán López, dejaron en libertad a los militares.

Pero el New York Times añadió que la operación del Cártel de Sinaloa para rescatar a Ovidio Guzmán “no sólo incluyó tomar soldados como rehenes, también secuestrar a sus familias”.

“Agarraron a Los Chapitos”

Tras los hechos violentos del jueves, en redes sociales circularon diversos videos donde se escucha hablar a presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, quienes se comunican que los dos hijos de ‘El Chapo’, Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán habían sido detenidos por los militares.

Asimismo, existen grabaciones donde celebran la liberación de sus jefes: “Pendiente plebada, ya rescataron al patrón”, celebra un hombre y otro añade “¿ya ven? ya soltaron al Iván, ya soltaron al Iván, falta nomás el Ovidio”.

Es importante mencionar que hasta el momento el gobierno federal no ha confirmado ni negado la información publicada por el diario The New York Times.

