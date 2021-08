Miguel Ángel Félix Gallardo, de 'Jefe de jefes' del narco a 'cadáver' resignado

A sus 75 años y cumpliendo su sentencia en el penal de Puente Grande, Jalisco el alguna vez ‘Jefe de jefes’ del Cártel de Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo se sinceró por primera vez en años con la prensa asegurando que está resignado a morir tras las rejas.

Tras estar en prisión desde su captura en 1989 Félix Gallardo se encuentra actualmente en un estado físico deplorable postrado en una silla de ruedas, con sordera y ciego de un ojo: duro final para el ex cabecilla del narcotráfico que solía imponer su voluntad.

Ahora tres décadas después el medio Telemundo entrevistó a Félix Gallardo dando a conocer el estado en que se encuentra el capo del narco quien aseguró: ‘lo perdí todo, soy un cadáver’.

De acuerdo con el reporte de la televisora Miguel Ángel Félix Gallardo el ‘Jefe de jefes’, uno de los pioneros del narcotráfico en México padece también neumonía además de que tiene un brazo roto:

‘Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol, no tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo’.

‘Me quitaron ocho hernias, me privaron de la vista, me privaron de los oídos… no puedo caminar’, señaló en la entrevista.