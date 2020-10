Menor es ASESINADO por un grupo de 15 jóvenes pandilleros en Coahuila

Trágica muerte tuvo un menor de edad, quien fue asesinado a golpes presuntamente por un grupo de 15 pandilleros, mientras se encontraba en la puerta de su casa en Saltillo, Coahuila.

Se informó a La Verdad Noticias que el menor, de 17 años de edad, falleció durante la madrugada del 25 de octubre, entre las calles 2 y 5 de la colonia El Progreso, al parecer por un golpe en la cabeza.

El joven, identificado como Ángel Gabriel M., estaba en una fiesta familiar en su domicilio ubicado en la calle 3. De acuerdo con su padre, José Juan M., eran alrededor de la 1:00 horas cuando al lugar llegaron varios pandilleros a buscar pleito.

Ángel salió a enfrentarlos con un familiar a lado. Entre los rijosos estaban “El Henrru”, “El Jacobo”, “El Cocol”, “El Bebos”, “Don Pepe”, “El Pesca” y “El Chino”, entre otros, quienes rodearon al joven.

Aproximadamente 15 pandilleros atacaron al joven y a su familia en calles de Coahuila

El menor fue asesinado a golpes en Coahuila

Presuntamente fue El Henrru quien golpeó a Ángel con una piedra en la cabeza; éste se desvaneció y entre todos comenzaron a golpearlo en el piso. Al saber esto, la mamá de la víctima subió a su camioneta y fue en contra de los agresores quienes se echaron a correr.

Los siguió hasta que terminó estrellándose contra un poste y la camioneta ya no encendió, fue entonces a encontrarse con su hijo, pero al ver que estaba muy mal y no llegaban las ambulancias ni los policías, llevaron al joven en un auto particular a las instalaciones de bomberos cerca de la 1:30 horas.

Una vez ahí fue llevado a la Cruz Roja de Saltillo, Coahuila donde, según informó el papá, le colocaron un respirador y alrededor de las 2:30 fue ingresado al Hospital General donde a las 10:40 de la mañana se informó del deceso.

Tras los diversos reportes al número de emergencias se activó el Código Rojo, movilizándose las diferentes corporaciones de seguridad, así como dos ambulancias de la Cruz Roja; todos fueron recibidos a pedradas por los pandilleros.

Autoridades de Coahuila detuvieron a 4 pandilleros presuntos responsables del asesinato.

Extraoficialmente se habla de cuatro detenidos, entre ellos uno de los probables responsables del homicidio a quien la hermana de la víctima identificó.

En el lugar los socorristas atendieron a Marcela C., de 36 años, quien estaba tirada en un charco de sangre, solicitándose una ambulancia para su atención. Una vez revisada, la lesionada se negó a ser trasladada a un hospital. Al sitio llegaron sus familiares quienes se la llevaron.