Menor denuncia en video que su ex jefe abuso de ella en paletería de Puebla

En redes sociales circula el video de una menor de edad que denunció a su jefe por presuntamente abusar sexualmente de ella. Los hechos se habrían registrado en la paletería “Javis” ubicada en el Mercado Independencia de Puebla.

En la grabación se puede observar como la menor, identificada como Margaret N. confronta al hombre y denuncia que la tocó y la besó sin su consentimiento. La madre de la víctima fue quien grababa los hechos, y quien sin dudarlo le gritó al hombre:

“Las niñas no se tocan, se respetan las trabajadoras viejo asqueroso”, así mismo la mujer asegura que si algo le pasa a su hija o a su familia él sería el responsable.

En el video compartido en Facebook se puede observar como la menor, de apenas 14 años de edad, pinta el suelo con aerosol en rojo, para advertir que el hombre es un agresor, pues escribió “Las niñas no se tocan”.

Denunció a su jefe por acoso y abuso sexual en Puebla

En el video Margaret revela que el sujeto la besó y la tocó, además la amenazó y la obligó que le tocara su miembro. La menor confesó que ella no fue la única afectada, pues señaló que sus demás compañeras también fueron víctimas de acoso, por eso entre ellas se organizaban para que ninguna se quedara sola con el sujeto de 59 años de edad.

“No supe cómo reaccionar después me hizo tocar su parte yo no sabía cómo reaccionar estaba totalmente aterrada pero por fortuna llegaron mis compañeras de trabajo y no pasó más”, indicó.

Cabe indicar que tras esta denuncia pública otra joven también se pronunció al respecto, asegurando que había sido víctima del mismo sujeto.

¿Cuándo se considera que hay acoso laboral?

El acoso sexual se puede dar en cualquier ambiente

Se le llama acoso laboral cuando existe una interrelación profesional que genera un daño a la estabilidad psicológica, personalidad, dignidad o integridad de un colaborador por medio de acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como: Descrédito. Insultos. Humillaciones

El acoso sexual es la intimidación o acoso de naturaleza sexual o violación, promesas no deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales. El acoso sexual es ilegal. En este caso la menor fue víctima de acoso laboral y sexual por parte de su jefe en una paletería del mercado de Puebla.

