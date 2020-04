Menor defiende a su madre de los golpes de su padre y este le clava un botella

Completamente cansado de la violencia familiar que se vivía en su casa un menor de Monterrey, Nuevo León, se enfrentó a su padre e hizo todo lo posible para evitar que él siguiera golpeando a su madre, lamentablemente las cosas no terminaron nada bien para el menor quien terminó con una botella de cristal clavada en el pecho.

Todo inició cuando el sujeto identificado como Ricardo “N” de 37 años de edad llegó al predio donde viven su ex esposa y su hijo. Por motivos aún desconocidos el sujeto inició una pelea con su ex pareja, ex pareja sin embargo las cosas rápidamente se tornaron violentas.

Atacó a su hijo en Monterrey

El sujeto empezó a agredir a la mujer y el menor, un joven de 16 años, al percatarse de lo ocurrido de inmediato intervino para defender a su madre, aunque las cosas no resultaron nada bien para el, pues terminó con dos lesiones en el pecho, las cuales fueron provocadas por su padre con el pico de una botella.

De acuerdo con la información preliminar los hechos se registraron cerca de las 2:20 horas de la madrugada y fueron los vecinos de la zona quien mediante una llamada anónima avisaron a la policía que dentro de un predio ubicado en el cruce de Gardenias y Olivio de la colonia Moderna, se estaba presentando un hecho violento.

Elementos de seguridad de Monterrey se trasladaron al lugar de los hechos donde se encargaron de tomar nota de lo ocurrido. Información preliminar indica que Ricardo comenzó a insultar y a golpear a la mujer, por lo que el hijo de la pareja intervino en la agresión y empujó a su padre para alejarlo de su mamá, sin embargo el hombre reaccionó de forma violenta y terminó atacando al menor con una botella rota.

Cuando autoridades arribaron al lugar la mujer de inmediato salió de la casa y solicitó apoyo para su hijo quien se encontraba herido. El menor recibió apoyo y elementos de seguridad lograron detener al presunto agresor, quién había intentado huir de la escena del crimen.

