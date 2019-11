Menor MATA a su padre; había abusado de él y de su hermana en Edomex

El pasado lunes un hombre fue asesinado por su propio hijo, presuntamente luego de una cena familiar donde el padre confesó haber abusado de él y de su hermana cuando eran pequeños en Naucalpan, Edomex.

“Les voy a confesar que me está atormentando, no sé si me vayas a perdonar, al igual que tu mamá; cuando eras chico abusé de ti y de tu hermanita”

Fueron las presuntas palabras del hombre, identificado como Regino de 47 años de edad, quien habría confesado frente a toda su familia lo que años atrás había hecho dentro de su casa en Edomex.

Menor MATA a su padre; había abusado de él y de su hermana en Edomex

La esposa del hombre quedó en shock

Ante la confesión del hombre su esposa simplemente no podía creer lo que acababa de escuchar, completamente en shock cuestionaba e indicaba:

“¿Es broma verdad? ¿En qué momento pasó?”

Tras la confesión su hijo, Ángel Israel de 15 años de edad enfureció y completamente decidido y lleno de ira atacó a su padre. El joven salió de la sala, se dirigió a la habitación de sus padres, tomó una pistola .380 y disparó contra su padre en al menos cinco ocasiones.

Menor MATA a su padre; había abusado de él y de su hermana en Edomex

El hombre perdió la vida al ser baleado por su hijo

El hombre resultó gravemente herido al recibir impactos de bala en el rostro y pecho, por lo que perdió la vida. Mientras que el joven se dirigió hacia su madre, la abrazó y entre lágrimas le confesó que su padre había abusado de él y de su hermana cuando ella se iba a trabajar.

Te puede interesar: CJNG ASESINA a un hombre y a su perro en Edomex; dejaron un narcomensaje

Menor MATA a su padre; había abusado de él y de su hermana en Edomex

El joven Ángel, al ver a su padre tirado sobre el piso en un charco de sangre sin vida, decidió entregarse a las autoridades de Edomex, a quienes contó lo que había hecho y el motivo por el cual le habría disparado a su padre. Todos estos datos quedaron escritos en la carpeta de investigación la cual fue abierta por el delito de homicidio doloso producido por disparos de armas de fuego.

Únete a nosotros en Instagram