“Me soltaba uno y me agarraba otro": Mujer fue violada por 13 hombres

Una joven mujer llamada Khadija de solo 17 años oriunda de Marruecos. Pasó un mes secuestrada por 13 hombres que la violaron en repetidas ocasiones.

Khadija busca hacer valer su voz y tener justicia tras los terroríficos hechos que pasó.

“Me torturaron, me violaron todos durante semanas, y me hicieron tatuajes con fuego”.

En entrevista con medios internacionales, la mujer afirmó que sufrió diferentes tipos de tortura.

“Traté de escapar varias veces, pero fui atrapada y golpeada. Me torturaron, no me dieron comida ni bebida, y ni siquiera me permitieron tomar una ducha. Me tomaba uno y me soltaba, y me tomaba otro”, recordó la joven.

La mujer también contó a la prensa que el grupo de 13 hombres llegó a la casa de su tía, en la aldea marroquí de Oulad Ayad, y se la llevaron.

“Mi vida está destruida. Yo no era así. Yo rezaba, estaba en casa, estudiaba. Destruyeron mi vida, ahora quiero salir y no puedo”, agregó Khadija al tiempo que pidió justicia.

Khadija y su familia esperan que se pueda hacer justicia para que las mujeres no sigan sufriendo de este tipo de abusos.