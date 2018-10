"Me querían convertir en prostituta", Revelan carta del estudiante que se suicido al ser violado por curas de escuela católica

Tras la muerte de Daniel el joven de 21 años de edad, que se suicidó en Bogotá, Colombia en mayo de 2017, su madre Patricia Osorio reveló que su hijo fue presuntamente violado sexualmente en el colegio San Viator, por curas de la institución donde estudió varios años.

Las fuertes declaraciones se encontraban escritas en una carta que llevaba Daniel en el bolsillo cuando se quitó la vida al lanzarse de un décimo piso, en el edificio en el que vivía su hermana.

En la carta revelaba los abusos que había sufrido y los motivos por las cuales tomó esa decisión, el escrito fue decomisado por la Fiscalía para averiguaciones, afirmó la mujer en declaraciones a W Radio.

"Me querían convertir en una prostituta", mencionó Daniel en una de las cartas que dio a conocer su madre.

"Mamá: hoy llegó el día de decir adiós. Gracias por todo lo que me brindó. Me voy porque estoy cansado de esta vida que tengo. Yo jamás pedí venir al mundo y mucho menos tener todos los trastornos psicológicos y afectivos que me hacen sufrir y no me dejan progresar. Y desde niño fui abusado en el colegio. Solo le pido que no me busque. A donde voy, voy a estar bien"

#AlAireEnLaW | Solo quiero justicia, porque mi hijo se tiró de un edificio y él ya no puede volver. Espero que todas las víctimas denuncien: Patricia Osorio, madre de menor abusado sexualmente por un cura del Colegio San Viator >> https://t.co/LBodYkkCxk — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 18 de octubre de 2018

"Él debe conocer todo lo que ocurrió en estos años", señaló la madre, quien precisó que Daniel "aparte de haber sido abusado por un cura, continuó el abuso por otros curas fuera del colegio (...) lo llevaban en camionetas blindadas, lo llevaban a fincas de recreo que él ni siquiera sabía donde quedaban", comentó la mujer, de acuerdo a los relatos del joven en la carta.

Daniel Osorio denunció específicamente al sacerdote Carlos Luis Claro Arévalo, quien fungía como rector mientras su hijo estudiaba en el San Viator.