“Me obligaron a desnudarme y se burlaron” Emma Coronel tras la detención de “El Chapo”

Emma Coronel, esposa de “El Chapo” reveló la forma en la que se sintió y fue agredida durante la detención del narcotraficante, asegura que la desnudaron, y no le permitieron ver sus hijas.

Fue mediante una entrevista con el periodista, Jesús Esquivel, que Emma indicó que el elemento que se encargó de la operación en la que arrestaron al Chapo, en 2014, se burló de ella, mencionó que cuando se encontraban a bordo de una camioneta y ella se encontraba con los ojos vendado, el elemento se acercço a ella y se burló de la situación.

Emma Coronel no se quedó callada, y ante la burla decidió responderle a su agresor indicandole: “ya era hora de que hicieran su trabajo”.

Intentaron golpearla

Sin embargo dicha respuesta hizo enojar al elemento, quien intentó golpearla, afortunadamente sus compañeros lograron detenerlo, para la revista Proceso, Emma Coronel comentó:

“Me quiso pegar, pero los demás lo detuvieron y le dijeron ‘ no, no, ya vete, quítate’ Y se los llevaron y los que estaban manejando me dijeron ‘no, no, tranquila, no les digas nada es que ellos son muy…”

La obligaron a desnudarse frente a todos

La esposa de “El Chapo” indicó que durante la detención, mientras se llevaba a cabo la operación, la obligaron a desnudarse frente a todos los elementos de seguridad, quienes la ofendian con palabras; así mismo señalo que no le permitían ver a sus hijas, quienes se encontraban llorando en la habitación de alado.

A pesar de ser humillada, Emma Coronel, mencionó que no quiso denunciar a los oficiales por lo ocurrido, pues tenía miedo, además “no quería hacer más escándalo del que ya había”.

“Al fin de cuentas estábamos bien, las niñas estaban bien. A él (El Chapo) también creo que le pegaron en varias ocasiones, pero estaba bien”

