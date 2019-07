"Me duele si lo llegan a condenar a cadena perpetua", Eric del Castillo sobre El Chapo

Eric del Castillo, padre de Kate del Castillo rompió el silencio y habló con la prensa sobre Joaquín El Chapo Guzmán y su esperada cadena perpetua. El actor afirma agradecer al famoso capo por no haber lastimado a su hija cuando se reunió con él para tratar el tema de la filmación de su película.

"Le agradezco que respetó a mi hija"

"Es un personaje difícil que últimamente han juzgado muy fuerte en Estados Unidos. No trato de defenderlo, pero le agradezco que respetó a mi hija. Me duele si lo llegan a condenar a cadena perpetua, espero que no sea así”, comunicó Eric Del Castillo.

"¿Te imaginas a mi hija esa noche ahí, en aquella soledad y rodeada de gente armada y de él, y que la haya respetado?"continuó...

Por otra parte, el actor dijo que en ese momento, Kate no imaginó todas las consecuencias que tendría que enfrentar pues tiempo después, la actriz fue investigada por la Procuraduría General de la República -PGR- por presunto "lavado de dinero", pero esto jamás pudo ser demostrado ni confirmado.

Las autoridades mexicanas no pudieron demostrar que Kate había hecho actos ilicitos. En su documental de Netflix "Cuando conocí al Chapo", la actriz narra "el infierno que tuvo que pasar al ser investigada" por las autoridades.

Por su parte, Erick dijo que nunca se dieron cuenta de nada, "Kate lo hizo muy bien, a escondidas y sin que nadie se enterara. Pero eso ya pasó, bendito sea Dios, ya todo está en orden”, comentó.

Joaquín El Chapo Guzmán será sentenciado el próximo 17 de julio y lo más probable es que se le dicte cadena perpetua pues fue declarado culpable de diez delitos de narcotráfico. Actualmente Guzmán está preso en una cárcel de máxima seguridad en Manhattan, Estados Unidos.

El padre de Kate confesó que su hija aún le debe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "hay una deuda que se está pagando mensualmente. No sé cuánto falte, quizá un año o dos, pero sigue pagando su error de pretender hacer algo con alguien sumamente difícil”.

La familia Del Castillo pronto se reunirá en Manhattan pues estarán en el estreno en Broadway de la obra "The way she spoke" que Kate presentará en el teatro Minetta Lane. La puesta en escena es dirigida por Jo Bonney con un guion de Isaac Gómez, inspirado en una serie de entrevistas respecto a las miles de mujeres que han sido asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Se dicen cosas muy duras, que tienen que ver con Chihuahua, con las muertas y de muchas cosas latinas diferentes. Están cambiando los diálogos, tengo mucha curiosidad por ver de qué se trata. No voy a entender ni maíz paloma porque no sé inglés, pero ya me lo platicará ella”.

Eric del Castillo resaltó estar orgulloso de su hija Kate no solo en su faceta de actriz sino como activista social.

"Ella lucha por todo, por la gente y por los animales...

Me siento honrado por ella, como también por mi hija Verónica, mi esposa y toda mi familia. Soy un hombre feliz”.

