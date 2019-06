Matan a mujer para sacarle a su bebé del vientre; el pequeño falleció

La bebé quien presuntamente fue arrancada con un cuchillo del útero de su madre, quien fue privada de la vida, fallecióla tarde de este viernes 13 de junio en Chicago, esto de acuerdo con los familiares de la ahora occisa.

Fue la portavoz, Cecilia García, quien confirmó la declaración la familia, sobre que la bebé de Marlén Ocho López, murió en el centro médico Advocate Christ de Oak Lawn.

Matan a mujer para sacarle a su bebé del vientre; el pequeño falleció

Recordemos que el ataque se registró el pasado 23 de abril, mediante un comunicado se informó que la pequeña Yovanny Jadiel López perdió la vida a causa de una herida grave en el cerebro.

Recordemos que el cuerpo de la madre fue encontrado en mayo, en un bote de basura ubicado detrás de la casa de la mujer, quien presuntamente cometió el asesinato de la joven de 19 años.

Matan a mujer para sacarle a su bebé del vientre; el pequeño falleció

De acuerdo con las autoridades, la mujer identificada como Clarisa Figueroa, de 46 años de edad, llevó a la recién nacida al hospital, indicando que era la madre; luego se descubrió que esto era falso y tanto la mujer como su hija de 24 años fueron acusadas de homicidio con agravantes.

Te puede interesar:

El secreto mejor guardado de Pablo Escobar

Según las autoridades, la joven Marlén de 19 años de edad y con nueve meses de embarazo, fue a una casa de Chicago, pues a través de redes sociales, una mujer le ofreció ropa gratis para su hijo, por lo que la joven acudió a buscarla, sin embargo, al llegar presuntamente fue estrangulada y luego le sacaron a su bebé cortándole el vientre.

Matan a mujer para sacarle a su bebé del vientre; el pequeño falleció

Luego de que el bebé presentara problemas para respirar, la presunta asesina de 46 años de edad, llamó a los números de emergencia indicando que había dado a luz, pero que el bebé se encontraba pálido y no respiraba bien; la bebé se encontraba grave, y los pronósticos de los médicos no eran nada favorables, hasta que finalmente a poco más de un mes, la pequeña no resistió y finalmente perdió la vida.