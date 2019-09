Matan a balazos a hombre en tianguis de Iztapalapa; una mujer resulta herida

Un ataque con arma de fuego se registró la tarde de este domingo en las inmediaciones de un tianguis de la alcaldía Iztapalapa, que dejó como saldo un hombre muerto y una mujer herida por un impacto de bala.

Alrededor de las 14:00, reportaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) de dos personas lesionadas por arma de fuego en el tianguis ubicado en el camellón del Anillo Periférico, a la altura del Eje 6 Sur, en la colonia Renovación, por lo que se registró una intensa movilización policiaca.

Paramédicos fueron los encargados de valorar a las víctimas, confirmando que el hombre de 30 años de edad, cuya identidad no fue revelada, ya no contaba con signos de vida; mientras que la mujer, de 36 años, resultó herida por impacto de una bala, sin embargo, solicitó no ser trasladada a un hospital.

En la zona se registró una intensa movilización policiaca para detener al o los responsables del asesinato, sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la captura de alguno de ellos.

Dispararon a quemarropa

De acuerdo con la declaración de testigos, un hombre se acercó a la pareja y sin mediar palabra les disparó a quemarropa, y luego el sujeto se escabulló entre las personas que estaban en el tianguis.

Personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) se presentó en el lugar para llevar a cabo la inspección ocular, así como la recolección de los indicios que aporten pistas para la localización del agresor.

Asimismo, la procuraduría capitalina inició la carpeta de investigación para investigar el móvil del homicidio.

