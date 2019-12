Mata a su ex pareja y a sus dos bebés para luego suicidarse en Edomex

Como si se tratara de una trágica y aterradora película un sujeto asesinó a su ex pareja y a sus dos hijas para luego suicidarse, no sin antes escribir una carta y dejarla junto a los cadáveres en Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Los hechos se registraron el pasado lunes 9 de diciembre, alrededor del mediodía, cuando se escucharon los gritos de auxilio de la joven identificada como Jacqueline A.C de 19 años de edad.

Los cadáveres de cuatro personas estaban dentro de la casas en Edomex

La familia de la joven notificó más tarde que en un predio localizado en la avenida Pinas, en la colonia San José Poza Honda, Naucalpan, Estado de México, se encontraban los cuerpos sin vida de cuatro personas, entre ellos dos menores de edad.

Autoridades arribaron al lugar para confirmar los hechos y al llegar dentro del predio encontraron el cuerpo de Jacqueline y sus dos hijas, Brenda, de 4 años; Sofía de un año; así mismo junto a ellas también se entraba el cadáver del presunto asesino, quien era ex pareja de Jacqueline y padre de las dos menores.

Se dijo que un día antes del ataque, el 8 de diciembre, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, Jacqueline e envió un mensaje a su padre en el que decía que pasaría a ver a su hijas, pero a penas una hora después la mujer dejó de responder el teléfono.

El hombre habría privado de la vida a su ex pareja

De acuerdo con la familia de Jacqueline, desde ese día su ex pareja de 34 años, quien se desempeñaba como soldador, privó de la libertad a la joven.

El padre de Jacqueline asegura que ella tenía la custodia de las niñas, pero un día antes su ex pareja se había llevado a la fuerza a las menores, por lo que la joven fue en busca de sus hijas, a quienes su padre llevó en la casa donde solían vivir todos juntos antes de la separación.

“Él amenazaba a mi hija con un arma y le decía que me iba a matar porque pensaba que era mi culpa que ella había tomado la decisión de separarse de él”

Lamentablemente nada salió bien, pues cuando Jacqueline llegó a su antigua casa ya no pudo salir de ella, al parecer su ex pareja la mantuvo encerrada y hora más tarde la mató, pero la situación no paró ahí pues también privó de la vida a sus dos hijas, escribió una carta y luego se suicidó.

