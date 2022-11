Masacran a una familia y un bebé de siete meses

Masacaran a una familia y un bebé de siete meses

Este martes 22 de noviembre, un terrible ataque fue registrado al sur de Guanajuato, en donde una familia fue brutalmente masacrada, incluyendo a un bebé de siete meses, los hechos sucedieron alrededor de las 7 de la mañana en la Colonia San Isidro del municipio de Tarimoro.

De acuerdo con informes policiacos, hombres equipados con armas de alto impacto ingresaron por la fuerza al domicilio, ubicado en “la zona de las casitas”, para abrir fuego contra la familia, el incidente dejó un saldo de dos varones y dos mujeres fallecidas, además de un infante de tan sólo 7 meses de edad.

Tras las detonaciones de arma de fuego al interior del domicilio, vecinos de la zona alertaron a las autoridades locales, a través del sistema de vigilancia y seguridad del 911.

Familia fue indetificada con el apellido Rojas

Al llegar los elementos de seguridad, inspeccionaron el lugar y se toparon con los cuerpos de las cuatro personas sin vida, producto de diversas lesiones por impacto de bala, además trascendió que las víctimas por el ataque armado, pertenecía a la familia Rojas, a quienes se les señala como familiares de un excomandante de la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio de Guanajuato, no obstante esta versión no se ha confirmado y mucho menos las autoridades se han pronunciado al respecto sobre los hechos, hasta el momento lo único que se sabe es que los uniformados recogieron datos de la zona del crimen para abrir una carpeta de investigación.

Empleados mueren por impacto de bala

Cómo informó La Verdad Noticias, previo a este ataque el 20 de noviembre, civiles armados abrieron fuego contra una comandancia de la Policía de Celaya, que dejó al menos 4 muertos, que eran transeúntes, mientras que tres policías resultaron lesionados.

Aunado a ello, el pasado jueves 16 de noviembre aproximadamente a las 2 de la mañana, un grupo de hombres armados arribaron a un puesto de tacos ubicado a escasos metros de la refinería Antonio M. Amor, en la ciudad de Salamanca y abrieron fuego contra los empleados del lugar.

