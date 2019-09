Más de dos semanas desaparecida en Cancún y aparece muerta

Luego de 16 días desaparecida, Landy Barrera Yam, fue encontrada sin vida la semana pasada, pero debido a que no había pruebas contundentes acerca de que el cuerpo era de ella, fue hasta ayer que las autoridades lo confirmaron y lo notificaron a la familia, esto a través de una prueba de ADN.

Y aunque se desconoce con exactitud qué cuerpo fue, se habla que el caso fue el de la Supermanzana 204 de Cancún, donde el cuerpo de una mujer y en estado de putrefacción, estaba en el interior de bolsas negras, pero existe otra versión, que el hecho fue apenas la semana pasada, donde encontraron el cuerpo calcinado de una mujer en la colonia La Amistad.

Landy Barrera fue encontrada muerta

Hay que destacar que Landy desapareció el pasado 8 de septiembre, cuando por la madrugada del domingo salió de trabajar para dirigirse a su hogar, pero luego de varias horas, su familia ya no supo nada de ella y esto porque no se reportó, lo cierto es que las cámaras de seguridad de la empresa donde laboraba, no se logra ver para donde caminó pero se dice que logró tomar el trasporte y fue al bajarse cuando la raptaron.

Fue hasta el martes 10 de septiembre que se activó el protocolo ALBA, protocolo el cual está conformado por diversas dependencias federales y locales, las cuales despliegan las acciones oportunas para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, y que continúa operando hasta su localización.

En ese momento los familiares pidieron a sus conocidos y familia que difundan la información para que den con su paradero y puedan hallarla, tanto en la difusión en redes así como en los diferentes perfiles de Whatsapp.

Cabe destacar que apenas hace unos días se emitieron alrededor de tres protocolos Alba en busca de cuatro mujeres, que hasta el momento dos ya aparecieron con vida, mientras que las otras aún siguen en calidad de desaparecidas.

Hasta el momento el cuerpo de Landy ya fue entregado a su familia y se espera que en las próximas horas y días la entierren, lo que se desconoce es el verdadero motivo por el cual fue raptada, no se sabe si fue secuestro, violación o ejecución directa, pero eso la autoridad será quien dé más detalles acerca del caso.